Comunicado do Business Wire :Audiobook Worlds Awards Academy

xA inovadora Audiobook Worlds Awards Academy (A.W.A.A.®), em parceria com o Lions Club International Monaco, irá comemorar no Principado de Mônaco a primeira edição de sua cerimônia de premiação até o fim do verão de 2023. O lançamento oficial da A.W.A.A. está agendado para o dia 22 de março na EXPO DUBAI 2020 no Pavilhão de Mônaco. Durante a coletiva de imprensa (transmissão ao vivo no canal da A.W.A.A. no YouTube), o Sr. Massimiliano Biasiol - um dos financiadores da A.W.A.A. e presidente da empresa - irá apresentar a missão e o conceito da A.W.A.A., e por que, neste período específico de tempo, a A.W.A.A. está destinada a se tornar a organização líder mundial na conscientização sobre o setor de audiolivros e suas melhorias tecnológicas. Biasiol, que também é um romancista de sucesso sob pseudônimo, acha que a primeira edição destes Prêmios Mundiais será uma "cerimônia inesperada, surpreendente e altamente divertida, inédita em qualquer outra celebração de prêmios em qualquer lugar". Enquanto isto, a equipe da A.W.A.A. está rapidamente fazendo parcerias com editores, escritores, organizações e instituições de caridade em todo o mundo, a fim de trabalhar em conjunto com a meta comum de aumentar a conscientização e promover a excelência no setor de audiolivros. "Estamos bastante otimistas de que todos os esforços das parcerias irão impulsionar a A.W.A.A. para cumprir sua missão, mapeando um modelo exclusivo que ajudará este setor a obter uma aceitação mais rápida e duradoura entre os usuários. Como presidente de nossa AWAA, o Sr. Salvatore de Guido, disse 'nós vislumbramos um mundo onde os audiolivros são um setor cultural e de entretenimento com liderança e onde novas comunidades de ouvintes são formadas para promover educação e cultura acessíveis em todo o mundo'. Ao usar esta abordagem, a #Awaa cumpre sua missão em sua totalidade e com eficiência."

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220311005015/pt/

APRESENTAÇÃO DO EVENTO EM DUBAI

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A "A.W.A.A. Night" visa pousar entre o conhecido "rendez-vous" anual monegasco, sendo que os fundadores, em cooperação com as autoridades locais, estão determinados a fazer de Mônaco a nova Capital Mundial dos Audiolivros.

Sobre a A.W.A.A.

A.W.A.A. é uma corporação sem fins lucrativos fundada em 2021 nos EUA. A Academia pretende conscientizar e aumentar o uso de audiolivros como meio para uma educação melhor e mais completa. Como uma empresa sem fins lucrativos, a Academia é financiada mediante subvenções, doações, patrocínios e eventos de angariação de fundos. Sua sede está localizada em Miami. A primeira filial europeia é a MIH. Mais filiais em todo o mundo serão inauguradas em breve.

https://awa.academy

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220311005015/pt/

Contato

Contato de Mídia: Maria BOLOGNA [email protected]

Contato de Relações Públicas: Marzia L. Di Pietro [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags