Belarus classifica Deutsche Welle como "extremista"

Belarus classificou todo o conteúdo divulgado pela Deutsche Welle como "extremista". O diretor-geral da empresa critica decisão. Site da DW está bloqueado no país desde outubro de 2021.Depois que o Ministério do Interior de Belarus classificou todo o material da DW como extremista, o diretor-geral da Deutsche Welle, Peter Limbourg, acusou Belarus de usar truques para agir contra aqueles que querem formar uma opinião independente. Limbourg denunciou a decisão, que categoriza todos os produtos DW e até mesmo seu logotipo, como extremistas. "O bloqueio de nossos websites em Belarus, em outubro de 2021, já foi uma invasão inacreditável da liberdade de imprensa. O recente anúncio da criminalização do logotipo da DW prova o quanto o regime está nervoso", disse ele em uma declaração nesta quinta-feira (10/03). "A DW ainda está informando muitas pessoas em Belarus através de ferramentas para contornar a censura. Especialmente após o ataque à Ucrânia, os números aumentaram significativamente. Agora eles querem usar truques baratos para criar bases pseudolegais para agir contra quem faz uso de seu direito à liberdade de expressão", acrescentou. Produtos "extremistas" da DW Na quarta-feira (09/03), o Ministério de Assuntos Internos de Belarus divulgou uma declaração, dizendo: "O Tribunal Distrital Central de Minsk, baseado em material da Direção Principal de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção do Ministério de Assuntos Internos da República de Belarus, classificou os produtos de informação do canal Telegram e do chat DW Belarus como material extremista". Toda a rede de mídia e informação da Deutsche Welle, assim como seu logotipo na forma das duas letras D e W, passaram a ser também considerados extremistas em Belarus. Segundo autoridades belarussas, quem disseminar ou salvar "material extremista" pode ser multado e preso por até 15 dias. A DW não é o primeiro meio de comunicação a receber esta classificação. Atualmente, a maioria dos meios de comunicação belarussos independentes são considerados "extremistas", incluindo os portais Zerkalo.io, Euroradio, Radio Liberty e o jornal Nasha Niva. O website da DW está bloqueado no país desde outubro de 2021. A assinatura do canal Telegram não é, por si só, explicitamente classificada como divulgação. No entanto, há pessoas que já receberam pesadas multas apenas por terem assinaturas de "canais extremistas" em Belarus. rw/cn (dw)