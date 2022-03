Bayern empata com Hoffenheim (1-1) seu segundo jogo seguido na Bundesliga; Dortmund pode encostar

O Bayern empatou pela segunda vez consecutiva na Bundesliga fora de casa com o Hoffenheim (1-1) neste sábado, apesar de um gol do polonês Robert Lewandowski, mas mantém uma vantagem de 10 pontos sobre o segundo colocado Borussia Dortmund, que joga no domingo.

O Dormund pode reduzir a diferença para sete pontos neste domingo contra o Arminia Bielefeld, e ainda teria mais um jogo para disputar, com o qual pode diminuir ainda mais a distância em relação ao líder.

"Nos faltou sorte", disse o atacante alemão Thomas Muller após o jogo.

Quatro dias depois de vencer o Salzburg por 7 a 1 na Liga dos Campeões, o Bayern não conseguiu aproveitar o embalo.

Robert Lewandowski respondeu nos acréscimos antes do intervalo (45 + 3) ao gol do austríaco Christoph Baumgartner, que havia aberto o placar aos 32 minutos de jogo.

O Hoffenheim que começou a rodada em quarto lugar ocupa provisoriamente a quinta posição, empatado em pontos com o Freiburg.

Nessa luta por vagas na próxima Champions, também está o Leipzig (6º), que vai recuperar a 4ª posição se vencer o lanterna Fürth neste domingo.

Apesar de ter criado inúmeras chances de marcar, o Bayern não pode reclamar após o ponto conquistado fora de casa diante do Hoffenheim, já que a vitória poderia ter sido de qualquer equipe.

Os dois goleiros, Manuel Neuer do líder do campeonato e Oliver Baumann do Hoffenheim, fizeram grandes defesas. Três gols marcados pelo Bayern (dois de Muller e um de Lewandowski) foram anulados por impedimento.

Serge Gnabry acertou a trave e o artilheiro polonês foi interceptado por um zagueiro na linha do gol quando o astro estava prestes a mandar a bola para o fundo da rede.

Mas o croata Andre Kramaric também teve três chances claras para o Hoffenheim, todas as três defendidas por Neuer.

"Tivemos mais oportunidades", disse o golrito do Bayern. "É decepcionante não ir para casa com os três pontos. Tivemos um pouco de azar e as decisões de impedimento estavam no limite, mas para o espectador neutro foi um bom jogo", admitiu.

"No geral, estou feliz com o desempenho", disse o técnico Julian Nagelsmann, reduzindo o alarmismo. "Fomos muito bem nos primeiros 20 minutos, depois perdemos a paciência na pressão, deixamos espaço e sofremos o gol".

Em outras partidas deste sábado, a vitória por 3 a 2 do Freiburg (4º) sobre o Wolfsburg (12º), após marcar um gol aos 87 minutos, colocou o time na briga pelas vagas da Liga dos Campeões contra Hoffenheim (5º) e Leipzig (6º).

Já o Union Berlin (7º) ficou no empate (1-1) em casa com o Stuttgart (16º).

O Borussia Mönchengladbach se afastou da zona do perigo, afundando um pouco mais o Hertha Berlim (2-0).

O Borussia Moenchengladbach (13º) agora tem sete pontos de vantagem sobre o Stuttgart, que ocupa a posição de play-off pela permanência.

O Hertha Berlin, 17º e penúltimo, está na zona de rebaixamento.

--- Jogos da 26ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sábado:

1. FC Union Berlin - Stuttgart 1 - 1

Hoffenheim - Bayern de Munique 1 - 1

Freiburg - Wolfsburg 3 - 2

B. Moenchengladbach - Hertha Berlim 2 - 0

- Domingo:

(11h30) Bayer Leverkusen - Colônia

(13h30) Eintracht Frankfurt - Bochum

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld

(15h30) Greuther Furth - RB Leipzig

. adiado

Augsburg - Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 60 26 19 3 4 77 28 49

2. Borussia Dortmund 50 24 16 2 6 64 37 27

3. Bayer Leverkusen 45 25 13 6 6 64 40 24

4. Freiburg 44 26 12 8 6 43 29 14

5. Hoffenheim 44 26 13 5 8 49 37 12

6. RB Leipzig 41 25 12 5 8 51 29 22

7. 1. FC Union Berlin 38 26 10 8 8 33 34 -1

8. Colônia 36 25 9 9 7 36 39 -3

9. Mainz 34 24 10 4 10 35 29 6

10. Eintracht Frankfurt 34 25 9 7 9 37 37 0

11. Bochum 32 25 9 5 11 27 35 -8

12. Wolfsburg 31 26 9 4 13 29 40 -11

13. B. Moenchengladbach 30 26 8 6 12 36 51 -15

14. Augsburg 26 25 6 8 11 27 41 -14

15. Arminia Bielefeld 25 25 5 10 10 22 33 -11

16. Stuttgart 23 26 5 8 13 32 48 -16

17. Hertha Berlim 23 26 6 5 15 26 60 -34

18. Greuther Furth 14 25 3 5 17 23 64 -41

