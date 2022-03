Acordo sobre dívida argentina com FMI entrará em discussão no Senado na segunda-feira

A Comissão de Orçamento do Senado argentino discutirá na segunda-feira o acordo com o Fundo Monetário Internacional, e que pode ser aprovado pela Câmara Alta até o final da próxima semana, disse o senador governista Pablo Yedlin neste sábado (12).

O ministro da Economia, Martín Guzmán, comparecerá à comissão na segunda-feira, disse o legislador da frente esquerdista Frente de Todos em declaração à rádio Millenium.

Yedlin antecipou que até o "fim da semana" próximo "a grande maioria" dos senadores aprovará o acordo com o FMI, que já conta com metade do apoio da Câmara dos Deputados.

O novo programa de facilidades estendidas servirá para refinanciar uma dívida de cerca de 45 bilhões de dólares pelo crédito stand-by concedido pelo Fundo em 2018 ao governo do liberal Mauricio Macri.

Esse empréstimo tem vencimentos de cerca de US$ 19 bilhões neste ano, US$ 20 bilhões em 2023 e US$ 4 bilhões em 2024.

A votação de sexta-feira na Câmara dos Deputados desencadeou violentos protestos que incluíram arremessos de pedras contra a sede do Congresso e o lançamento de coquetéis molotov, atingindo pelo menos um policial.

"A grande maioria vai acompanhar o presidente (Alberto Fernández), não teremos grandes problemas", disse Yedlin à emissora.

O novo acordo estende os prazos de pagamento e prevê 10 revisões trimestrais começando após uma carência de quatro anos. Os pagamentos devem ser feitos entre 2026 e 2034.

Além da aprovação parlamentar argentina, requer a aprovação do conselho do FMI.

