Técnico do United diz que não sabe se CR7 está feliz no clube

O técnico do Manchester United, Ralf Rangnick, admitiu que não sabe se Cristiano Ronaldo está feliz no clube, enquanto o astro portugês, recuperado de lesão, se prepara para retornar ao time contra no Tottenham neste sábado, pelo Campeonato Inglês.

O jogador de 37 anos teria viajado a Portugal ao invés de ficar na Inglaterra para acompanhar o clássico contra o Manchester City no último domingo, o que fez aumentar os rumores sobre sua insatisfação em Old Trafford.

Em sua segunda passagem pelo United, Cristiano Ronaldo tem mostrado vários sinais frustração quando não é escalado ou quando é substituído.

Perguntado sobre se o jogador está descontente, Rangnick disse aos jornalistas: "Bem, eu não sei. Não o perguntei se está feliz em Manchester e no clube".

"Para mim o importante é que ele está de novo em forma e voltou a treinar na quinta-feira. Veremos com qual formação iremos jogar amanhã", acrescentou o treinador.

Cristiano é o artilheiro do United na temporada com 15 gols, mas o atacante só marcou uma vez nos últimos dez jogos.

Neste sábado, os "Red Devils" recebem o Tottenham em Old Trafford pela Premier League, em um confronto direto na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa.

