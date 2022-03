Schröder deixa de ser membro honorário da Federação Alemã de Futebol por proximidade com Putin

A Federação Alemã de Futebol (DFB) retirou, nesta sexta-feira(11), o status de membro honorário do ex-chanceler alemão Gerhard Schröder devido à sua proximidade com Vladimir Putin e com grandes grupos russos.

"O ataque da Rússia contra a Ucrânia é contrário ao direito internacional e portanto é incompatível com nossos valores", declarou Rainer Koch, presidente interino da DFB, à agência de notícias alemã SID, filial da AFP.

"Infelizmente, Gerhard Schröder não concordou com os numerosos pedidos de condenação claros contra esta guerra" acrescentou o dirigente da DFB, que havia dado a Schröder um ultimato para que abandonasse os postos que ocupa ou que renunciasse ao seu cargo na DFB.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na quarta-feira, o Borussia Dortmund retirou do ex-chanceller seu título de membro de honra do clube pelas mesmas razões.

Aos 77 anos, Schröder não esconde a sua proximidade com o presidente russo Vladimir Putin. É presidente do conselho de administração da Rosneft, primeiro grupo de petróleo russo, e do comitê de acionistas do Nord Stream 2, o polêmico gasoduto russo-alemão.

A princípio, ainda tem previsto o seu ingresso, em junho, no conselho de vigilância da gigante do gás russa Gazprom.

Diferentemente de outros antigos líderes europeus com vínculos com grupos russos, como o francês François Fillon ou o italiano Matteo Renzi, Schröder não apresentou sua demissão dos cargos que ocupa.

ryj/pi/chc/iga/dam/dd

Tags