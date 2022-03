Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Ucrânia-conflito-Rússia:

1/ Mapa com a localização das principais explosões, bombardeios e combates entre o exército ucraniano e russo e as zonas sob controle russo. (135 x 120 mm)

2/ Mapa de Kiev situando a ponte Bilogorodka, última ponte ainda em pé entre a capital e o interior do país, e as localidades onde se registraram combates. (135 x 131 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa da Ucrânia situando os corredores humanitários acordados entre Ukrania e Rússia para permitir a evacuação de civis das zonas de combate. (135 x 127 mm) - Atualização disponível

4/ Mapas da Ucrânia comparando as posições das forças militares de 24 de fevereiro a 10 de março. (90 x 111 mm) - Atualização disponível

5/ Seleção do arsenal utilizado no conflito entre Ucrânia e Rússia. (180 x 143 mm) - Disponível

6/ Mapa da Europa que mostra os deslocamentos de refugiados ucranianos para outros países europeus, segundo dados da ACNUR. (135 x 108 mm) - Atualização disponível

7/ Últimos acontecimentos sobre a invasão russa da Ucrânia, entre 10 e 11 de março. (180x98 mm) - Atualização disponível

* Epidemia-vírus-saúde:

1/ Balanço mundial da pandemia do novo coronavírus em 11 de março. (90 x 104 mm) - Disponível

2/ Número de mortos por Covid-19 em diferentes países, segundo dados oficiais, e balanço mundial em 11 de março. (90 x 66 mm)- Disponível

3/ Número de casos e mortes pela covid-19 na América Latina e no Caribe, e os países mais afetados até 11 de março. (45x86 mm) - Disponível

* Chile-eleições-política:

1/ Ficha do presidente do Chile, Gabriel Boric. (45 x 110 mm) - Disponível

2/ Ficha do país do Chile. (135 x 190 mm) - Atualização disponível

ECONOMIA

* Venezuela-Rússia-EUA-diplomacia-Ucrânia-conflito: evolução da produção petrolífera da Venezuela. (90 x 71 mm) - Disponível

* Brasil-inflação: evolução mensal da inflação no Brasil. (44 x 66 mm) - Disponível

SOCIEDADE/CULTURA/GENTE/CIÊNCIA

* Natureza-meio-ambiente-planeta-biodiversidade-WWF:

1/ Números do declive da biodiversidade por região do mundo, segundo o informe Planeta Vivo 2020 do WWF. (180 x 97 mm) - Disponível

2/ Cronologia dos cinco episódios em que pelo menos a metade dos seres vivos foi erradicada do planeta nos últimos 500 milhões de anos e dados sobre os organismos que desapareceram. (180 x 114 mm) - Reenvio disponível

3/ A presença do plástico na poluição marinha, segundo dados do Alfred Wegener Institute. (89 x 67 mm) - Reenvio disponível

4/ Mapa que representa os lugares onde foram detectados plásticos de acordo com estudos científicos desde 1960. (135 X 82 mm) - Reenvio disponível

* Brasil-meio-ambiente-desmatamento-política: evolução do desmatamento na Amazônia brasileira de agosto de 2015 a 4 de março de 2022. (180x76 mm) - Atualização disponível

ESPORTES

* Fbl-EUR-Liga-Campeões-2021-2022:

1/ Apresentação da partida de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões entre Lille e Chelsea em 16 de março. (135 X 163 mm) - Disponível

2/ Apresentação da partida de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões entre Manchester United e Atlético de Madri em 15 de março. (135 x 163 mm) - Disponível

