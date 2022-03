PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Exército russo amplia ofensiva na Ucrânia

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Exército russo amplia ofensiva na Ucrânia

As tropas russas intensificam sua ofensiva na Ucrânia, onde bombardearam pela primeira vez a cidade de Dnipro (centro) e dois aeródromos militares no oeste do país, enquanto apertam o cerco em torno de Kiev, a capital, em meio a denúncias sobre novos ataques contra civis.

MOSCOU:

Putin apoia envio de combatentes voluntários para Ucrânia, incluindo sírios

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou nesta sexta-feira (11) que seu Exército facilite o envio de combatentes "voluntários", incluindo sírios, para a Ucrânia.

VERSALHES:

UE propõe duplicar seu aporte em ajuda militar a Ucrânia

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrel, propôs aos líderes do bloco, reunidos em uma cúpula na França, duplicar o aporte financeiro em ajuda militar à Ucrânia, apesar das advertências de Moscou.

ANTALIA:

'Otan não quer guerra aberta com a Rússia', diz Stoltenberg à AFP

"A Otan não quer uma guerra aberta com a Rússia", declarou nesta sexta-feira (11) à AFP Jens Stoltenberg, secretário-geral da Aliança, em Antália, sul da Turquia, onde participa de um fórum diplomático.

PARIS:

As ameaças da guerra para a economia mundial

Ainda não recuperada dos impactos da pandemia da covid-19, a economia mundial volta a ser ameaçada pela guerra na Ucrânia e pela explosão do preço das matérias-primas, acabando com as esperanças projetadas no início do ano.

VERSALHES:

Temores de guerra levam Europa a investir mais em armamento

A guerra entre Rússia e Ucrânia e o temor de se verem envolvidos no conflito estão levando os líderes europeus a se rearmarem para que o bloco tenha mais autonomia de defesa e reduza sua dependência de proteção da OTAN.

KHARKIV:

Bombardeio russo atinge centro para pessoas com deficiência na Ucrânia

Um estabelecimento para pessoas com deficiência foi atingido nesta sexta-feira (11) por bombardeios russos, perto de Kharkiv, no leste da Ucrânia, mas não deixou vítimas - de acordo com um primeiro balanço dos serviços de emergência.

LVIV:

Para russos da Ucrânia, seu país de origem agora é inimigo

Para os russos residentes na Ucrânia, a invasão lançada pelo Kremlin se converteu em um drama pessoal, entre vergonha e raiva, e eles agora veem seu país de origem como inimigo.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

VALPARÍSO:

Gabriel Boric assume presidência do Chile com promessa de mudança

Gabriel Boric toma posse como presidente do Chile, nesta sexta-feira (11), com a promessa de transformar o país, que já foi um laboratório neoliberal de sucesso, para promover um Estado de bem-estar social com consciência ecológica e feminista, capaz de reduzir as desigualdades.

SANTIAGO:

Boric, o presidente mais jovem do Chile que promete guinada feminista, ecológica e moderada

O esquerdista Gabriel Boric é, aos 36 anos, o presidente mais jovem do Chile e chega ao poder com uma retórica feminista, ecologista, de códigos moderados, em um país que busca um novo pacto social.

WASHINGTON:

Congresso dos EUA aprova orçamento com US$ 14 bi para Ucrânia

O Congresso dos Estados Unidos aprovou, na quinta-feira (10) à noite, um novo orçamento federal para 2022 com quase US$ 14 bilhões em ajuda à Ucrânia, que inclui um componente econômico e humanitário, mas também armas e munições.

PARIS:

Europa pede ao México que proteja jornalistas e ativistas

O Parlamento da União Europeia (UE) pediu nesta quinta-feira (10) ao México que garanta "a proteção" de jornalistas e defensores de direitos humanos, após o assassinato de sete jornalistas até agora em 2022, provocando uma forte reação do governo latino-americano, que acusou a instituição de aderir a uma estratégia golpista.

-- EUROPA

GENEBRA:

A frustração da OMS dois anos depois de decretar a pandemia que confinou o mundo

Há exatamente dois anos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) qualificava, pela primeira vez, a epidemia de covid-19 como "pandemia" e instava os Estados a tomar as medidas necessárias.

VIENA:

Negociações sobre acordo nuclear iraniano são suspensas após demandas russas

As negociações sobre o acordo nuclear iraniano, que pareciam bem encaminhadas uma semana atrás, foram suspensas, enquanto o pedido de garantias adicionais de Moscou complica seu avanço.

-- ÁSIA

NOVA DÉLHI:

Índia disparou acidentalmente míssil contra o Paquistão

A Índia disparou acidentalmente um míssil contra o Paquistão, informou o Ministério da Defesa indiano nesta sexta-feira (11), descrevendo a situação como "profundamente lamentável".

FUKISHIMA:

Combustível radioativo, água contaminada: a limpeza da central nuclear de Fukushima

Onze anos depois do devastador tsunami no noroeste do Japão, milhares de trabalhadores seguem presentes na usina nuclear de Fukushima Daiichi para um complexo e longo processo de desmantelamento do local.

PEQUIM:

China confina cidade de 9 milhões de habitantes por surto de covid

Confrontadas ao pior surto epidêmico em dois anos, provocado em grande parte pela variante ômicron do coronavírus, as autoridades chinesas ordenaram nesta sexta-feira (11) o confinamento dos nove milhões de habitantes da cidade de Changchun, no nordeste do país.

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

UE abre investigação sobre acordo Google-Facebook de publicidade online

A Comissão Europeia anunciou nesta sexta-feira (11) que abriu uma investigação sobre um acordo assinado em 2018 pelas gigantes Google e Meta (matriz do Facebook), que supostamente consolidaria a sua posição dominante na publicidade online.

NOVA YORK:

EUA ameaça retirar empresas chinesas de Wall Street

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) ordenou que cinco empresas chinesas cumprissem os requisitos de auditoria da agência, sob pena de serem excluídas de Wall Street.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

QUITO:

Estudo de DNA revela nova espécie de tartaruga gigante em Galápagos

Um estudo de DNA determinou que as tartarugas gigantes que habitam a ilha de São Cristóvão, em Galápagos, correspondem a uma nova espécie que ainda não foi descrita pela ciência, informou na quinta-feira (10) o Ministério do Meio Ambiente do Equador.

