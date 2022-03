"Não estaríamos aqui sem as manifestações", diz Boric como novo presidente do Chile

O novo presidente do Chile, o esquerdista Gabriel Boric, disse nesta sexta-feira (11) que não teria alcançado essa posição sem os protestos sociais que abalaram o modelo social e econômico do país, em seu primeiro discurso após sua posse.

"O povo do Chile é protagonista neste processo. Não estaríamos aqui sem suas mobilizações", disse o ex-líder estudantil e agora o mais jovem presidente do Chile da sacada do palácio presidencial La Moneda, em Santiago, diante de dezenas de milhares de apoiadores que o esperaram por horas após um longo dia de mudança de mandato.

