Magnussen surpreende e é o mais rápido no segundo dia de testes no Bahrein

O dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, marcou nesta sexta-feira o melhor tempo do segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, no circuito de Sakhir (Bahrein), onde a Ferrari também se destacou entre as equipes favoritas ao título.

Magnussen, anunciado na última quarta-feira pela escuderia americana para assumir a vaga do russo Nikita Mazepin, aproveitou que a Haas pôde ficar mais tempo na pista por ter perdido a primeira sessão de testes devido a um atraso na chegada de seus equipamentos e fez a melhor volta do dia quando todos os outros pilotos já estavam nos boxes.

Apesar de o dinamarquês ter mostrado que não vai demorar a se adaptar ao novo carro, depois de ter ficado um ano fora da F1, é pouco provável que a Haas brigue por vitórias nesta temporada. Já entre as favoritas, a Ferrari impressionou mais uma vez, com o espanhol Carlos Sainz marcando o segundo melhor tempo.

Sainz fez o segundo melhor tempo, com 479 milésimos à frente do atual campeão, Max Verstappen (Red Bull), terceiro, e a 609 milésimos de Lewis Hamilton (Mercedes), que terminou em quinto.

O outro piloto da Ferrari, o monegasco Charles Leclerc, marcou o sétimo melhor tempo, mas teve a desvantagem fazer suas voltas na parte da manhã, quando o calor mais forte deixa a pista mais lenta.

Apesar de ter sofrido com problemas mecânicos na parte da tarde, a Alpine também conseguiu um bom resultado com o sexto lugar do francês Esteban Ocon.

Amanhã será o último dia de testes da pré-temporada da F1. A primeira corrida do ano será o Grande Prêmio do Bahrein, no mesmo circuito de Sakhir, no dia 20 de março.

- Resultados do segundo dia de testes da pré-temporada no circuito de Sakhir:

1. Kevin Magnussen (DEN/Haas) 1:33.207 (60 voltas)

2. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:33.532 (60)

3. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:34.011 (86)

4. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1:34.064 (70)

5. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:34.141 (47)

6. Esteban Ocon (FRA/Alpine) 1:34.276 (111)

7. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:34.366 (54)

8. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:34.609 (60)

9. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin) 1:36.020 (46)

10. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri) 1:36.802 (120)

11. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:36.987 (25)

12. Mick Schumacher (GER/Haas) 1:37.846 (23)

13. George Russell (GBR/Mercedes) 1:38.585 (67)

14. Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1:39.845 (12)

15. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:39.984 (48)

