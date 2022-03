Importante apresentador da televisão cubana decide emigrar para os EUA

Um importante apresentador da televisão oficial cubana se juntou à migração maciça de habitantes da ilha que buscam chegar aos Estados Unidos, como ele mesmo relatou em uma mensagem no Facebook, argumentando "desesperança" e fazendo uma forte crítica ao governo que anteriormente defendia publicamente.

"Minha jornada começou como a de milhares de outros cubanos que nos últimos meses se cansaram de lavrar na areia e decidiram partir, fugir de tanta merda podre, de mentiras, de desespero", disse o jornalista Yuninho Rodríguez, em uma longa mensagem escrita durante seu trânsito pelo México.

O comunicador, que se apresentava como Yunior Smith no noticiário nacional da televisão cubana, confessou ter estado "apaixonado" pelo sistema, mas disse ter se decepcionado com os falsos pretextos do governo e as "políticas fracassadas" que não resolvem os problemas de "uma economia morta" em seu país.

Criticou o "abuso policial repugnante de 11 de julho" de 2021 e o apelo do presidente Miguel Díaz-Canel para combates entre os cubanos, durante as manifestações sem precedentes em quase 50 cidades da ilha.

Ele também reclamou das muitas lojas de moeda estrangeira que existem na ilha, onde a população ganha em peso, além de "lacunas sociais, fome e enormes filas".

Como este jornalista, milhares de cubanos emigraram para a América Central ou México para cruzar a fronteira com os Estados Unidos.

Cuba enfrenta sua pior crise econômica em 27 anos, arrastada pela queda do turismo durante a pandemia e pelo aperto do embargo dos Estados Unidos, que agravou a escassez de alimentos e remédios.

O jornalista, que publicou uma foto com os sapatos enlameados, justificou-se dizendo ter sofrido assédio por parte dos diretores da emissora que trabalhava.

"Fui várias vezes ao escritório do patrão para perguntar, 'o que você quer que eu diga?' quando não conseguia encontrar explicações ou formas de defender o indefensável", disse.

Casado com uma americana, explicou que sua filha com "dupla cidadania" merece ter "a possibilidade de viver em liberdade, em outro país" e em condições diferentes daquelas em que vivia.

