Governo norte-irlandês pede desculpas por escândalo de abuso sexual e maus-tratos

O governo regional da Irlanda do Norte pediu desculpas publicamente, nesta sexta-feira(11), por um escândalo de abuso sexual e de maus-tratos em instituições infantis durante o século XX no país britânico.

"Lamentamos que o Estado não as tenha protegido de abusos. Lamentamos que o Estado não as tenha protegido daqueles que usaram seu poder", disse a ministra da Educação, Michelle McIlveen, às vítimas, representando o Partido Unionista Democrático (DUP, na sigla em inglês).

Uma investigação de quatro anos, concluída em 2017, expôs abusos generalizados em instituições infantis administradas por religiosos, acusadas de falhas sistêmicas.

"O Estado ouviu-as e acredita nelas, e lamentamos profundamente", acrescentou.

Depois dela, membros dos outros quatro principais partidos políticos da Irlanda do Norte expressaram seu pesar, em cerimônia na sede do governo regional, em Belfast.

As congregações religiosas acusadas também aderiram às desculpas públicas, que estavam entre as principais recomendações feitas pelo relatório.

A princípio, esse ato altamente simbólico seria liderado pelo primeiro-ministro da Irlanda do Norte, Paul Givan, e pela vice-premiê, Michelle O'Neill. Uma disputa sobre os controles alfandegários pós-Brexit levou, porém, à demissão de ambos em fevereiro, comprometendo este momento tão esperado pelas vítimas.

O pedido de desculpas se tornou, há anos, "um jogo de futebol político", disse a presidente da associação de sobreviventes e de vítimas de abuso institucional SAVIA, Margaret McGuckin, à AFP.

"Muitas pessoas precisam ouvir 'desculpe, não foi sua culpa'", explicou ela, comparando o ato ao pedido de desculpas do então primeiro-ministro britânico, David Cameron, em 2010, pelo massacre do Domingo Sangrento, no qual 12 manifestantes católicos da Irlanda do Norte foram mortos pelo Exército britânico em Londonderry, em 1972.

McGuckin foi vítima de abuso em uma das quatro casas administradas pelas Irmãs Católicas de Nazaré. Esta foi a instituição que mais recebeu denúncias durante a investigação.

Seu irmão Kevin afirmou ter sido vítima de abuso sexual em um lar administrado por uma ordem católica desde os 11 anos de idade, depois que todos os quatro irmãos foram colocados em um orfanato.

No total, 493 pessoas denunciaram abusos no contexto deste escândalo.

O relatório criticou, em particular, as inúmeras falhas da polícia na investigação dessas denúncias, além do papel da Igreja Católica na proteção dos agressores.

A investigação destacou "provas" de abuso sexual, físico e psicológico, "negligência e práticas inaceitáveis" na maioria das instituições investigadas entre 1922 e 1995. Destas, 22 eram administradas pelo Estado, pela Igreja e por associações.

A ilha da Irlanda foi abalada por casos de abuso em várias ocasiões. Em outubro de 2021, a polícia da Irlanda do Norte iniciou uma investigação sobre alegações de décadas de abuso sexual e físico de mães solteiras em instituições para mulheres, administradas pelas igrejas católica e protestante.

Na vizinha República da Irlanda, um relatório revelou que 9.000 crianças consideradas "ilegítimas" morreram entre 1922 e 1998 em instituições administradas pelo Estado e pela Igreja Católica. O primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, fez um pedido formal de desculpas pelo escândalo em janeiro de 2021.

