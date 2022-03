Exportações de alimentos não devem sofrer restrições, diz G7

Após uma reunião com seus colegas do G7, o ministro alemão da Agricultura, Cem Ozdemir, declarou nesta sexta-feira (11) que está "muito preocupado" com os países que limitam as exportações de alimentos, devido ao conflito na Ucrânia.

"Fazemos um apelo a todos os países para que mantenham seus mercados alimentares e agrícolas abertos e tomem precauções contra medidas restritivas de exportação injustificadas", disseram os ministros da Agricultura do G7, em um comunicado conjunto.

