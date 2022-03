Ex-político Bernd Neuendorf é eleito presidente da Federação Alemã de Futebol

O ex-político Bernd Neuendorf foi eleito presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB) nesta sexta-feira.

Aos 60 anos, o ex-porta-voz do Partido Social-Democrata da Alemanha e secretário de Estado da Renânia do Norte-Westfalia tem como missão reabilitar a imagem da DFB, após seu antecessor, Fritz Keller, ter renunciado ao cargo pela polêmica gerada ao comparar o vice-presidente da entidade, Rainer Koch, com um juiz nazista.

Ao assumir o cargo, Neuendorf, que começou sua carreira no jornalismo, pediu união dentro de uma DFB atolada em uma série de escândalos nos últimos anos.

