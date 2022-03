EUA dizem não haver provas da presença de tropas biolerrussas na Ucrânia

Os Estados Unidos não têm provas de que Belarus, aliada fiel da Rússia, tenha mobilizado tropas na Ucrânia, informou o Pentágono nesta sexta-feira (11).

"Não vimos nenhum indício de que tropas ou forças bielorussas tenham entrado na Ucrânia", disse o porta-voz do Departamento de Defesa americano, John Kirby.

"Não estamos acompanhando nenhuma participação iminente das forças bielorrussas", destacou Kirby. "Isso não quer dizer que não possa ocorrer ou que não vá ocorrer", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O porta-voz do Pentágono informou que os Estados Unidos tinham tomado nota das palavras do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, de que as forças de seu país "sairiam em defesa da retaguarda das forças russas em caso de serem atacadas".

"É a primeira vez que diz algo sobre que Belarus talvez se envolva", acrescentou Kirby, embora tenha destacado que não há "nenhum indício neste momento de que o tenham feito ou que esteja em perspectiva".

Um alto funcionário americano de Defesa disse nesta sexta mais cedo que as forças russas lançaram mais de 80 mísseis de Belarus contra a Ucrânia.

Estima-se que a Rússia tenha lançado 800 mísseis contra a Ucrânia.

Mais da metade destes projéteis foram disparados do solo ucraniano e algo menos da metade da Rússia, pontuou o funcionário.

cl/sw/dga/llu/mvv

Tags