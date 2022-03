Duas americanas foram libertadas na zona rebelde do Iêmen

Duas mulheres americanas foram "libertadas do cativeiro" na capital do Iêmen, controlada pelos rebeldes, e estão deixando o país em uma operação conjunta entre Estados Unidos e Arábia Saudita - disseram autoridades sauditas nesta sexta-feira (11).

As duas jovens foram "maltratadas e tiveram restrições impostas a seus movimentos", depois de visitarem parentes em Sanaa, desde 2014 sob controle dos huthis, apoiados pelo Irã.

"Duas jovens mulheres americanas foram libertadas do cativeiro, retiradas e transportadas da capital do Iêmen, Sanaa, controlada pelos huthis, para a capital temporária de Aden e depois para Riade", disse o porta-voz do Ministério saudita da Defesa, Turki Al-Malki, em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Durante uma visita a familiares em Sanaa, as duas cidadãs americanas foram maltratadas e foram impostas restrições à sua liberdade e movimento, e seus passaportes foram confiscados", acrescentou.

As mulheres foram transferidas para a capital saudita, Riade, onde se encontraram com autoridades americanas e fizeram exames de saúde, completa o comunicado.

País mais pobre da Península Arábica, o Iêmen está arrasado pela guerra entre os rebeldes huthis e o governo apoiado por uma coalizão internacional liderada por Riade.

bur/th/jfx/dbh/es/tt

Tags