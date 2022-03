Drone militar de fabricação russa cai em Zagreb

Um drone militar de fabricação russa caiu nesta sexta-feira (11) em um parque em Zagreb, capital da Croácia, revelou o primeiro-ministro croata Andrej Plenkovic, momentos depois que a mídia noticiou que era um robô de reconhecimento da época soviética, usado recentemente pelas forças ucranianas.

O dispositivo sobrevoou a Romênia e a Hungria, antes de cair na Croácia, três países-membros da Otan, disseram autoridades croatas.

"A nave militar não tripulada que caiu ontem é (...), de acordo com as informações que temos, de fabricação russa. Não sabemos no momento se estava na posse do exército russo ou ucraniano", disse Plenkovic à mídia croata em Versalhes, onde participa de uma cúpula de líderes da União Europeia.

O drone chegou à Croácia da Hungria e, de acordo com o primeiro-ministro (húngaro), Viktor Orban, veio da Romênia, acrescentou Plenkovic.

Zagreb fica a cerca de 550 quilômetros em linha reta da fronteira mais próxima com a Ucrânia, que enfrenta uma invasão das forças russas desde 24 de fevereiro.

As autoridades fecharam na manhã desta sexta-feira o acesso à área onde o aparelho caiu, um parque localizado a seis quilômetros do centro da cidade.

A polícia foi alertada pouco antes da meia-noite por vizinhos que ouviram uma "detonação que se seguiu à queda do drone", segundo um comunicado.

"Foi descoberta uma cratera na zona verde" do Parque Jarun, que faz fronteira com um lago, bem como "dois paraquedas", segundo a mesma fonte. Vários veículos foram danificados.

O drone entrou no espaço aéreo croata a partir do leste do país, voando a uma velocidade de 700 km/h e a uma altitude de 1.300 metros, disse o Ministério da Defesa croata em comunicado à imprensa.

Segundo o chefe do Estado-Maior do exército croata, Robert Hranj, trata-se de um "incidente bastante grave".

