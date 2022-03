Daniel Ricciardo testa positivo para Covid-19

O piloto australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, testou positivo para Covid-19 e não poderá participar dos testes de pré-temporada no circuito de Sakhir, no Bahrein, informou nesta sexta-feira a equipe inglesa.

"A McLaren Racing confirma que, depois de não se sentir bem desde quarta-feira no Bahrein, Daniel Ricciardo testou positivo para Covid-19. Daniel, portanto, ficará em isolamento de acordo com os protocolos locais", diz o comunicado da escuderia.

"De acordo com este protocolo, Daniel poderá participar no Grande Prêmio do Bahrein no próximo fim de semana. Ele já se sente melhor e desejamos uma rápida recuperação", continua a nota.

A primeira etapa do Mundial de Fórmula 1 começa na sexta-feira que vem no circuito de Sakhir com os treinos livres. O treino de classificação acontece no sábado e a corrida no domingo.

