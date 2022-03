Cubanos protestam agitando garrafas em frente à embaixada do Panamá por vistos de trânsito

Centenas de cubanos voltaram a se aglomerar, na quinta-feira (10) à noite, em frente à embaixada do Panamá em Havana para exigir vistos de trânsito.

Agitando garrafas, a multidão reagiu com um protesto à decisão do governo panamenho de impor exigência de visto para os habitantes da ilha.

"Daqui não vamos embora, mesmo que não deem uma resposta satisfatória", disse à AFP Leidiana Ponce, uma dona de casa que planeja viajar com seu marido para a Nicarágua com escala no Panamá.

Na terça-feira (8), a Gazeta do Panamá publicou que, durante três meses, vai-se exigir visto dos cubanos que viajam em trânsito pelos aeroportos panamenhos. A medida entra em vigor em 13 de março.

Desde que a Nicarágua eliminou, em 22 de novembro,a exigência de visto para os cubanos, milhares de insulares têm viajado ao país aliado de Havana, que serve de rota para os cubanos emigrarem para os Estados Unidos.

Mais de mil pessoas, que planejavam voar, em breve, em direção à Nicarágua com escala no Panamá, protestaram, na quarta-feira, em frente à embaixada. Na quinta, o consulado começou a emitir os vistos de trânsito aos que possuem voos marcados a partir de 31 de março.

