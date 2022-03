Comunicado do Business Wire :Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), empresa líder global em tecnologia da informação, consultoria e serviços de processos de negócios, anunciou hoje que foi nomeada uma líder no Magic Quadrant? 2022 da Gartner® por serviços de local de trabalho digital terceirizados.

Um total de 17 fornecedores de software foram avaliados com base na sua capacidade para executar e abrangência da visão.

De acordo com o relatório, empresas líderes são habilidosas na entrega de serviços, possuem uma visão clara da direção do mercado de serviços, e estão construindo e melhorando ativamente suas competências para manter suas posições. O Experience Command Centre da Wipro, orientado pelo foco de toda a organização na experiência do cliente e sua ampla gama de recursos, contribuiu para este reconhecimento.

Jo Debecker, vice-presidente sênior e diretor global de serviços de infraestrutura de nuvem da Wipro Limited, disse: "É com imenso orgulho que recebemos este reconhecimento, pois ele é um testemunho do nosso compromisso contínuo para impulsionar o sucesso para nossos clientes nesse espaço. Estamos constantemente ampliando nossas capacidades no Experience Command Centre. Sempre fomos centrados no cliente, mas reinventamos nossa estratégia de experiência do cliente em toda a organização e estamos investindo massivamente em nossas soluções de local de trabalho digital, a Wipro Live Workspace? e a Wipro virtuadesk?, para enriquecê-las ainda mais".

Uma cópia gratuita do relatório pode ser acessada aqui.

Isenção de responsabilidade da Gartner

Gartner, Magic Quadrant for Outsourced Digital Workplace Services, Daniel Barros, David Groombridge, Stephanie Stoudt-Hansen, Katja Ruud, DD Mishra, 21 de fevereiro de 2022.

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, tampouco aconselha usuários de tecnologia a selecionarem somente aqueles fornecedores com as mais altas qualificações ou outras designações. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações factuais. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, relativas a essa pesquisa, inclusive qualquer garantia de comercialização ou aplicabilidade para um fim em particular.

Gartner e Magic Quadrant são marcas registradas do Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e internacionalmente, e são utilizadas neste documento com a devida permissão. Todos os direitos reservados.

Sobre a Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) é uma importante empresa global de serviços de tecnologia da informação, consultoria e processo empresarial. Aproveitamos o poder da computação cognitiva, hiperautomação, robótica, nuvem, análises e tecnologias emergentes para ajudar nossos clientes a se adaptarem ao mundo digital e serem bem-sucedidos. A empresa é reconhecida mundialmente por seu abrangente portfólio de serviços, forte compromisso com a sustentabilidade e boa cidadania corporativa, e conta com mais de 220 mil funcionários dedicados que atendem a clientes nos seis continentes. Juntos, descobrimos ideias e conectamos os pontos para construir um futuro melhor e mais ousado.

Declarações prospectivas

As declarações prospectivas aqui contidas representam as crenças da Wipro em relação a eventos futuros, muitos dos quais são, por sua natureza, inerentemente incertos e fora do controle da Wipro. Tais declarações incluem, mas não se limitam a, declarações relativas às perspectivas de crescimento da Wipro, seus resultados operacionais financeiros futuros, e seus planos, expectativas e intenções. A Wipro adverte os leitores que as declarações prospectivas aqui contidas estão sujeitas a riscos e incertezas que poderiam fazer com que os resultados reais sejam materialmente diversos dos resultados previstos por tais declarações. Tais riscos e incertezas incluem, entre outros, riscos e incertezas relacionados com flutuações em nossos ganhos, receitas e lucros, nossa capacidade de gerar e gerenciar o crescimento, concluir as ações empresariais propostas, intensa concorrência em serviços de TI, nossa capacidade de manter vantagem de custo, aumentos de salário na Índia, nossa capacidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados, excedentes de tempo e custo em relação ao preço fixo, contratos por tempo fixo, concentração de clientes, restrições à imigração, nossa capacidade de administrar nossas operações internacionais, redução da demanda por tecnologia em nossas áreas de foco principais, interrupções em redes de telecomunicações, nossa capacidade de concluir e integrar com êxito potenciais aquisições, responsabilidade por danos em nossos contratos de serviços, sucesso das empresas em que fazemos investimentos estratégicos, retirada de incentivos fiscais governamentais, instabilidade política, guerra, restrições legais para levantar capital ou adquirir empresas fora da Índia, uso não autorizado de nossa propriedade intelectual e condições econômicas gerais que estejam afetando nosso negócio e a indústria. As condições causadas pela pandemia de Covid-19 poderiam diminuir os gastos com tecnologia, afetar adversamente a demanda por nossos produtos, afetar a taxa de gastos de nossos clientes e poderiam afetar adversamente a capacidade ou vontade de nossos clientes de comprar nossas ofertas, atrasar as decisões de compra dos clientes em perspectiva, provocar um impacto adverso em nossa capacidade de fornecer serviços de consultoria no local e nossa incapacidade de entregar nossos clientes ou atrasar o fornecimento de nossas ofertas, tudo isso poderia afetar adversamente nossas vendas futuras, resultados operacionais e desempenho financeiro geral. Nossas operações também podem ser afetadas negativamente por uma série de fatores externos relacionados com a pandemia de Covid-19 que estão fora do nosso controle. Os riscos adicionais que poderiam afetar nossos resultados operacionais futuros são descritos mais amplamente em nossos documentos protocolados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission, SEC), que incluem, entre outros, relatórios anuais no Formulário 20-F. Estes relatórios estão disponíveis em www.sec.gov. Poderemos, de tempos em tempos, fazer declarações prospectivas adicionais, escritas e verbais, incluindo declarações contidas em documentos da empresa protocolados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e nossos relatórios aos acionistas. Não nos comprometemos a atualizar qualquer declaração prospectiva que possa vir a ser feita de tempos em tempos, por nós ou em nosso nome.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220311005216/pt/

Contato

Nisha Chandrasekaran [email protected]

