Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

Hoje, a Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)("ELC") anunciou as principais nomeações de liderança para sua empresa Travel Retail, que seguem o anúncio de que Olivier Bottrie, atualmente Presidente Global da Travel Retail e Retail Development, irá se aposentar em junho de 2022 após uma carreira excepcional.

As seguintes nomeações irão entrar em vigor em 1º de maio de 2022:

-- Israel Assa, atualmente Presidente Comercial da Travel Retail Worldwide, irá suceder a Olivier e será nomeado Presidente Global da Travel Retail Worldwide. Ele ficará baseado em Nova York e se reportará diretamente a Peter Jueptner, Presidente Internacional. Ele se unirá à equipe de liderança executiva (ELT) da empresa.

-- Javier Simón, atualmente Presidente da Travel Retail na Ásia Pacífico, irá suceder a Israel e será nomeado Presidente Comercial da Travel Retail Worldwide. Ele se reportará diretamente a Israel e ficará baseado na Suíça. Ele se unirá à equipe de liderança executiva (ELT) da empresa.

-- Andrea Dorigo, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Varejo Global e Chefe Comercial na América do Norte, continuará se reportando diretamente a Mark Loomis, Presidente na América do Norte, por suas responsabilidades comerciais na América do Norte, e se reportará diretamente a Peter por suas responsabilidades da Global Retail.

"Estamos orgulhosos da excepcional profundidade e qualidade do talento em toda a organização e, à medida que Olivier entra em sua merecida aposentadoria, temos o prazer de elevar Israel e Javier, dois líderes dinâmicos, treinados internamente e altamente experientes para estes cargos de maior responsabilidade", disse Peter Jueptner. "A ELC continua comprometida em investir e desenvolver nossos talentos locais e internacionais em todo o mundo, sobretudo líderes como Israel e Javier, que possuem ampla experiência em primeira mão na Travel Retail e profunda experiência mundial em todos os aspectos da beleza de prestígio."

Encontre mais informação sobre as respectivas nomeações de Israel e Javier bem como a linha atualizada de relatórios da matriz de Andrea abaixo.

Israel Assa Nomeado Presidente Global da Travel Retail Worldwide

Com mais de 21 anos de experiência na The Estée Lauder Companies e na Travel Retail, Israel Assa é reconhecido em todo o setor como um administrador de marca apaixonado e formador de marca que tem defendido continuamente a inovação no canal da Travel Retail, tornando-o excepcionalmente qualificado para liderar a empresa vencedora Travel Retail da ELC.

Neste cargo, Israel irá liderar a empresa global Travel Retail da The Estée Lauder Companies, que cresceu de cerca de 6% em vendas líquidas da ELC no ano fiscal de 2004 para cerca de 28% no ano fiscal de 2021.

Durante sua carreira, Israel ocupou diversos cargos na empresa Travel Retail da ELC, tocando todos os aspectos do canal como líder regional, líder de marca e líder comercial. Ele tem um profundo conhecimento de como reunir marcas e varejistas para desenvolver experiências de consumo localmente relevantes, bem como escalonar a distribuição para satisfazer a demanda do consumidor.

Em seu cargo mais recente como Presidente Comercial, Travel Retail Worldwide, Israel supervisionou as empresas regionais da Travel Retail na APAC, EMEA e Américas, além de criar um Centro de Excelência centralizado na Suíça para aperfeiçoar o serviço da organização para varejistas internacionais e regionais. Desde que assumiu esta posição em 2019, Israel supervisionou um tremendo crescimento nas empresas Travel Retail da The Estée Lauder Companies e atuou como uma força estabilizadora durante a volatilidade da pandemia mundial.

Um campeão de mudanças, sob a liderança de Israel, as organizações regionais da Travel Retail se concentraram na criação de novos recursos, ao simplificar processos e investir em aprendizagem e tecnologia para configurar a Travel Retail a um sucesso sustentável e a longo prazo. Esta abordagem valeu a pena com a ELC não apenas mantendo a posição de liderança no mercado durante a pandemia1, mas também tendo a empresa bem posicionada para captar os gastos do consumidor quando as viagens internacionais retornarem.

Israel ingressou na The Estée Lauder Companies em Nova York em 2001 como Diretor Executivo de Marketing da Travel Retail e se mudou para Miami como Vice-Presidente e Diretor Geral da Travel Retail nas Américas, em julho de 2006. Em 2014, Israel foi nomeado Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral da Travel Retail Worldwide da Estée Lauder até assumir o cargo de Vice-Presidente Sênior de Operações de Negócios da Travel Retail Worldwide, em 2016.

Defensor dos valores da empresa de Inclusão, Diversidade e Equidade, Israel desempenhou um papel ativo na criação do programa de aprendizagem e desenvolvimento da Travel Retail com a Florida A&M University, uma das principais faculdades / universidades públicas historicamente negras (HBCU) nos EUA2, para formar a próxima geração de talentos de beleza negra na Travel Retail. Ele também é membro do conselho consultivo do grupo de recursos de funcionários de Conexões Hispânicas da The Estée Lauder Companies, que visa fortalecer a posição da empresa no mercado e na comunidade hispânica e latina, bem como ter foco no crescimento profissional dos membros do grupo.

Como cubano-americano e natural de Nova York, Israel possui Mestrado em Administração de Empresas pela NYU e Bacharelado em Estudos Internacionais pela University of Michigan, Ann Arbor. Ele também é graduado pelo Programa de Gestão Avançada da Wharton School, University of Pennsylvania.

"A profunda compreensão de Israel de nossa empresa Travel Retail, seus relacionamentos de longa data com varejistas e proprietários de aeroportos e sua paixão por nossos consumidores o tornam perfeitamente posicionado para conduzir a empresa Travel Retail da ELC para sua próxima geração de crescimento", disse Peter Jueptner. "Estou ansioso por trabalhar em estreita colaboração com Israel e impulsionar esta empresa em sua nova posição como Presidente Global da Travel Retail Worldwide."

Javier Simón nomeado Presidente Comercial da Travel Retail Worldwide

Como líder respeitado, motivado e inovador com um histórico de formação de equipes de alto desempenho, o profundo conhecimento de Javier do canal da Travel Retail, grandes relacionamentos com varejistas e experiência mundial o torna extremamente adequado para assumir o cargo de Presidente Comercial da Travel Retail Worldwide.

Nesta função, Javier irá supervisionar as empresas regionais da Travel Retail na APAC, EMEA e Américas, bem como o Centro de Excelência de varejistas mundiais na Suíça, com foco em parcerias comerciais e do canal.

Mais recentemente nomeado Presidente da Travel Retail na Ásia Pacífico, em 2019, Javier tem sido um líder transformacional, supervisionando um período de enorme crescimento. Sob sua administração, impulsionada pelo consumidor chinês viajante, o aumento da pré-venda online e o compromisso de oferecer experiências de construção de marca da mais alta qualidade, a Travel Retail na Ásia Pacífico continuou a se destacar, mesmo diante da pandemia mundial. A capacidade de Javier de orientar sua equipe através das incertezas da pandemia mundial, centralizando seu foco em Hainan e nas viagens domésticas chinesas, foi essencial para manter o sucesso do canal e da empresa.

A paixão de Javier por inovar a experiência de varejo e atender ao consumidor onde quer que esteja na jornada, permitiu que The Estée Lauder Companies liderasse o caminho na transformação do canal da Travel Retail. Ao fazer apostas estratégicas importantes, como aproveitar o potencial da pré-venda online e diversificar as mensagens do consumidor da empresa para destacar a experiência e o valor, Javier e sua equipe provaram a capacidade da Travel Retail de proporcionar uma experiência multicanal de formação do valor de marcas.

Javier ultrapassou continuamente os limites para expandir os negócios da ELC e vencer na Travel Retail. Seu cultivo do portfólio de marcas da empresa, desde o lançamento de novas marcas no canal até o escalonamento e desenvolvimento de marcas para novos patamares, vem sendo essencial para sustentar a posição de liderança de participação no mercado da Travel Retail. Levando sua experiência na Ásia-Pacífico, seus fortes relacionamentos com varejistas e capacidade de formar diversas equipes de agentes de mudança, Javier está bem posicionado para escalar o crescimento criado na APAC em todas as três regiões da Travel Retail para captar o consumidor viajante, uma vez que as viagens internacionais retornem.

Nascido na Venezuela, Javier ingressou na The Estée Lauder Companies em 2000 como Diretor Regional da marca Estée Lauder da Travel Retail nas Américas e, a seguir, se tornou Vice-Presidente e Diretor Geral da Travel Retail nas Américas em 2001. Em 2006, Javier foi nomeado Diretor Geral da Afiliada Suíça antes de retornar à Travel Retail como Vice-Presidente e Diretor Geral da Travel Retail na APAC em 2009.

Javier é Bacharel em Estudos Internacionais pela Universidad Central de Venezuela e possui MBA pela Ecole Supérieure de Commerce de Paris. Ele também é graduado pelo Programa de Gestão Avançada da Wharton School, University of Pennsylvania.

"Javier é altamente respeitado por suas equipes e colegas do setor como líder inovador que cria uma cultura de excelência", disse Peter Jueptner. "Seu histórico de crescimento, profundo conhecimento da Travel Retail e respeito pelo consumidor mundial serão fundamentais para captar e dimensionar continuamente o potencial futuro da Travel Retail. Estou na expectativa por seu sucesso neste cargo."

Andrea Dorigo continuará se reportando diretamente a Mark Loomis quanto a responsabilidades comerciais na América do Norte e diretamente a Peter Jueptner quanto a responsabilidades da Global Retail.

A nova linha de subordinação de Andrea diretamente a Peter quanto a suas responsabilidades da Global Retail reflete a elevação da Global Retail da empresa para apoiar suas ações contínuas e liderar a transformação do varejo a nível internacional.

"Estou ansioso por fazer uma parceria estreita com Andrea para impulsionar o crescimento do varejo nas marcas e em toda a empresa através de pensamento inovador e modelos de crescimento disruptivos", disse Peter Jueptner. "Juntos, reforçamos ainda mais a visão e a estratégia para o futuro do varejo em nossa empresa."

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes e comerciantes mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com o cabelo. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced e Dr. Jart+, além da família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD.

