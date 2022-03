Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, provedora de software de rede que constrói o futuro das redes com software nativo em nuvem, que roda em qualquer nuvem e transforma a maneira como o mundo se conecta, anunciou hoje que, junto com a O2 Telefónica, demonstrou a implementação e a gestão de mudanças simplificadas em elementos de rede central, aproveitando uma estrutura comum de integração, implementação e testagem contínuas (Continuous Integration, Continuous Deployment and Continuous Testing, CI/CD/CT) sem contato na rede alemã da O2 Telefónica. Isso facilitará as operações na O2 Telefónica OpCos com operações mais enxutas, implementações mais rápidas e mudanças operacionais simplificadas na rede.

Este é um marco significativo na evolução das operações simplificadas, deixando de lado as implantações manuais e reduzindo a falha humana. A CI/CD oferece maior flexibilidade para os clientes nas operações diárias e espera-se que forneça benefícios significativos em termos de velocidade e custo de implantação.

A Mavenir trabalhará com a O2 Telefónica para automatizar as operações de rede, possibilitando a transição para a adoção das funções de rede virtualizadas. A estrutura de CI/CD/CT da Mavenir permitirá a criação de fluxos de trabalho/processos personalizados para gerenciamento de mudanças rápidas e ágeis em redes 4G/5G de maior complexidade. A solução da Mavenir é uma tecnologia padronizada, interoperável e com base em código aberto que pode ser integrada de maneira "plug and play" para qualquer função de rede virtualizada (Virtualized Network Function, VNF).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O 5G requer arquitetura e microsserviços nativos em nuvem, mas gera mais complexidade operacional na rede. A implementação e a gestão de mudança com base em CI/CD/CT sem contato são a nossa maneira de agilizar e acelerar o lançamento no mercado. Esta é uma estratégia central no caminho da automação de nossas redes para obter operações mais enxutas e eficientes. A Mavenir é uma parceira confiável para essa jornada, dado o know-how e a experiência que temos com ela em projetos Core & Cloud", disseJochen Bockfeld, diretor de serviços comuns da O2 Telefónica Deutschland.

Omar Shahdad, vice-presidente sênior de operações globais da Mavenir, disse: "Estamos honrados por termos sido escolhidos pela O2 Telefónica para esta parte vital de sua jornada de simplificação de rede. A Mavenir está excepcionalmente qualificada para fornecer serviços de CI/CD no setor de telecomunicações devido ao grande know-how que abrange vários domínios de telecomunicações. Somos uma empresa que se orgulha da velocidade, da agilidade e da capacidade de resposta. Essas são as mesmas características exigidas de um programa de CI/CD. A solução da Mavenir utiliza altos níveis de automação e integração, permitindo que nossos clientes aproveitem os benefícios das redes virtuais e nativas em nuvem para gerenciar a complexidade e permitir operações híbridas para maior flexibilidade".

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro de redes e é pioneira em tecnologia avançada, focando na visão de uma rede única automatizada, baseada em software que roda em qualquer nuvem. Como a única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas em nuvem, a Mavenir concentra-se em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação de rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

Sobre a O2 Telefónica:

A O2 Telefónica Deutschland oferece serviços de telecomunicação para consumidores e clientes empresariais, bem como produtos e serviços digitais inovadores na área de IoT e análise de dados. A empresa é uma das principais provedoras de telecomunicações integradas na Alemanha. Somente em comunicações móveis, a O2 Telefónica atende a aproximadamente mais de 46 milhões de linhas móveis (incluindo M2M, em 31/12/2021). Nenhuma operadora de rede conecta mais pessoas neste país. Sob sua marca central, a O2, e diversas marcas secundárias e parceiras de marca, a empresa vende produtos pré e pós-pagos de comunicação móvel com serviços de dados móveis inovadores. A base para isso é uma rede de comunicações móveis com base em uma infraestrutura GSM, UMTS e LTE de alta resiliência. Ao mesmo tempo, a empresa está construindo uma rede 5G poderosa e com eficiência energética. A O2 Telefónica também oferece produtos de telefonia e internet de alta velocidade com base em diversas tecnologias na área de rede fixa. A Telefónica Deutschland Holding AG está listada no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt (TecDAX) desde 2012. Em 2021, a empresa gerou uma receita de 7,8 bilhões de euros com aproximadamente 7.400 funcionários. A empresa é majoritariamente pertencente ao grupo espanhol de telecomunicações Telefónica S.A., com sede em Madrid. Com atividades comerciais em 14 países e uma base de clientes de cerca de 369 milhões de linhas, o grupo é um dos maiores provedores de telecomunicações do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220310005209/pt/

Contato

Contatos de relações públicas da Mavenir: [email protected] Maryvonne Tubb (EUA) Emmanuela Spiteri (EMEA)

Contatos de relações públicas da O2 Telefónica Deutschland: Relações com a mídia da Telefonica [email protected] Florian Streicher

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags