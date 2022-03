Comunicado do Business Wire :LightCON

O Rise of Stars (ROS), um jogo para celular desenvolvido e oferecido pela LightCON, uma subsidiária da WEMADE MAX (Co-CEOs: Hyunguk Chang, Gilhyung Lee) (KOSDAQ: 101730), inaugurou um serviço de apostas de Siltério em 11 de março.

O Siltério é um novo token de jogo que pode ser utilizado no jogo. O serviço de apostas de Siltério é o primeiro serviço de finanças descentralizadas (Decentralized Finance, DeFi) introduzido para a tokenômica do ROS. Depois de apostar Siltério, os usuários receberão os tokens como recompensas de acordo com a taxa de porcentagem anual.

Para utilizar o serviço, os usuários apostam seu Siltério acessando a WEMIX Wallet na página do serviço de apostas criada separadamente no site ROS.

O serviço terá duração de um ano a partir de 11 de março de 2022 e, durante este período, aproximadamente 25 milhões de Siltérios serão pagos a título de juros. Os usuários podem apostar a partir de um Siltério e solicitar livremente Siltério a partir de uma hora após a aposta.

Espera-se que esse serviço de apostas resulte em uma expansão geral no fluxo de entrada de usuários e participação na tokenômica do jogo, além de causar um impacto positivo na estabilização do preço do token no médio a longo prazo.

O ROS é um autêntico jogo de blockchain 4X. Desde o dia 25 do mês passado, ele é oferecido em oito idiomas em aproximadamente 170 países, excluindo Coreia, China etc. Este jogo apresenta não apenas uma guerra massiva em tempo real, mas também naves de guerra com design elaborado e planetas situados em um vasto universo.

Até o dia 18 deste mês, um evento airdrop será realizado para marcar o lançamento do ROS e os usuários que concluam vários desafios receberão até 60 tokens de Siltério por lote.

O ROS iniciou o serviço com oito servidores no momento do lançamento oficial do jogo. Entretanto, como um grande número de usuários se aglomerou imediatamente após o lançamento, servidores foram sendo adicionados continuamente e, hoje, 28 servidores estão em operação. Uma nova expansão de servidores está sendo discutida de acordo com a tendência do aumento de usuários no futuro.

A Wemade oferece uma plataforma blockchain global, WEMIX, na qual jogos de todos os gêneros podem ser transformados em jogos de blockchain. Atualmente, muitos jogos estão sendo atendidos no WEMIX e a meta é atender 100 jogos cuja moeda principal é o WEMIX Token antes do final do ano de 2022.

