Comunicado do Business Wire :KnowBe4

A KnowBe4, provedora do maior treinamento de conscientização sobre segurança e plataforma de phishing simulada do mundo, anunciou hoje que o novo diretor financeiro Bob Reich assumiu sua função, substituindo o ex-diretor financeiro Krish Venkataraman que fará sua transição para o Conselho Administrativo da KnowBe4.

Reich traz mais de 25 anos de estratégias transformativas da criação de valor líderes com extensiva experiência na gestão financeira e de negócios para a sua nova função. Ele tem ocupado cargos seniores com diversas empresas líderes financiadas por capital privado e público Mais recentemente, serviu como vice-presidente executivo da Catalina Marketing Corporation, e anteriormente serviu como vice-presidente executivo e diretor financeiro da Syniverse Holdings, Inc. Funções anteriores incluem vice-presidente sênior e diretor financeiro da Hawaiian Telcom Communications, Inc., e funções de liderança sênior na McLeodUSA, Inc. e Wisconsin Central Transportation Corporation. Reich iniciou sua carreira no setor financeiro com a Deloitte em Chicago.

"Bob é um executivo financeiro talentoso que traz excelente experiência de liderança de várias empresas de tecnologia e software globais," disse Stu Sjouwerman, diretor executivo da KnowBe4. "Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas ao Bob à equipe executiva e acreditamos que suas habilidades serão um excelente complemento para os planos de crescimento futuro da KnowBe4. Somos também muito gratos a Krish pela sua liderança e perspicácia, pois ele desempenhou uma função crítica ao sucesso de tornar a KnowBe4 uma empresa pública no ano passado. À medida que Kris passa para o nosso Conselho Administrativo, nos sentimos afortunados de continuar recebendo sua contribuição e profissionalismo".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Krish formou uma equipe excelente e de alto desempenho no setor de finanças e de relações com o investidor na KnowBe4," comentou Reich. "Estou honrado por me suceder a Krish como o novo diretor financeiro da KnowBe4 e estou ansioso para fazer parceria com Stu e o restante da equipe de liderança para ajudar a continuar a incrível história de sucesso da KnowBe4."

Para mais informações sobre a KnowBe4, acesse www.knowbe4.com.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4, fornecedora do maior treinamento de conscientização de segurança e plataforma simulada de phishing do mundo, é usada por mais de 47 mil organizações em todo o mundo. Fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman, a KnowBe4 ajuda as organizações a lidar com o elemento humano da segurança, aumentando a conscientização sobre ransomware, fraude de CEO e outras táticas de engenharia social por meio de uma abordagem nova para o treinamento de conscientização sobre segurança. Kevin Mitnick, um especialista em segurança cibernética reconhecido internacionalmente e diretor de hacking da KnowBe4, ajudou a projetar o treinamento KnowBe4 com base em suas bem documentadas táticas de engenharia social. Dezenas de milhares de organizações contam com a KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como sua última linha de defesa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220310005996/pt/

Contato

Contato para a mídia Amanda Tarantino gerente sênior, Relações Públicas KnowBe4 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags