Comunicado do Business Wire :FedEx Corp.

A FedEx Corp. (NYSE: FDX) anunciou hoje que Donald F. Colleran, presidente e CEO da FedEx Express, vai se aposentar em 31 de dezembro de 2022 após uma eminente carreira de quase 40 anos na FedEx. Richard W. Smith, presidente regional para as Américas e vice-presidente executivo de suporte global, vai suceder Colleran como presidente e CEO da FedEx Express.

Colleran atuou em diversos cargos de liderança na FedEx desde que passou a integrar a empresa vindo da Flying Tigers quando esta foi adquirida pela FedEx em 1989. Em 1992, ele se mudou para Tóquio e iniciou uma carreira global de 12 anos em gestão de vendas e operações internacionais que o levou de Tóquio para Hong Kong e, posteriormente, para Toronto, onde foi presidente da FedEx Express Canada. Um dos pioneiros de nossos negócios internacionais, Colleran ajudou a estabelecer as bases do grande crescimento nesse setor do portfólio da FedEx. Ele então foi vice-presidente executivo de vendas internacionais antes de ser nomeado vice-presidente executivo e diretor de vendas da FedEx Corp. em 2017. Colleran assumiu seu cargo atual de presidente e CEO da FedEx Express em 2019.

"Do lançamento de novos recursos para os nossos clientes à liderança de nossa equipe global da FedEx Express durante alguns dos períodos mais desafiadores, inclusive a pandemia de covid-19, Don foi e tem sido fundamental na criação e na execução de nossa extraordinária estratégia de crescimento global", declarou Raj Subramaniam, presidente e diretor de operações da FedEx Corp. "Ao longo de toda a sua carreira, ele demonstrou um compromisso inabalável com nossos clientes e colaboradores. Tenho um profundo respeito por Don e pela enorme diferença que ele fez durante sua permanência na FedEx, especialmente como firme defensor de nossa cultura mundialmente renomada. Além de seus resultados de negócios impressionantes por várias décadas, Don deixa um legado de orientação e desenvolvimento de uma equipe incrível de líderes que estão prontos para levar os negócios da FedEx Express para um patamar ainda mais elevado. Nós lhe desejamos uma excelente aposentadoria após sua longa e eminente carreira."

Richard W. Smith se tornará presidente e CEO eleito da FedEx Express em 1.º de abril de 2022 e assumirá suas plenas funções em 1.º de setembro de 2022. Colleran vai continuar na FedEx Express como consultor executivo do CEO até o final de dezembro para ajudar em uma transição tranquila de responsabilidades.

Smith passou a integrar a FedEx em 2005. Anteriormente, ele era presidente e CEO da FedEx Logistics, e atuou em uma série de cargos de liderança em ciências da vida, assistência à saúde e soluções ao cliente, inclusive como vice-presidente de serviços comerciais globais e diretor geral de serviços de ciências da vida e especializados.

"Richard possui profunda compreensão de nossos negócios e desempenhou papel fundamental em muitas de nossas iniciativas mais importantes, inclusive nossa estratégia de veículos elétricos e esforços de distribuição de vacinas que salvaram tantas vidas durante a pandemia de covid-19", afirmou Subramaniam. "Com a incrível equipe de gestão executiva, que conta com líderes como Richard, estamos prontos para executar nossa estratégia, e tenho total confiança no futuro da FedEx."

Sobre a FedEx Corp.

A FedEx Corp. (NYSE: FDX) proporciona um amplo portfólio de serviços de transporte, comércio eletrônico e serviços comerciais a clientes e empresas de todo o mundo. Com receita anual de US$ 90 bilhões, a empresa oferece soluções de negócios integradas por meio de empresas operacionais que competem coletivamente, operam em colaboração e inovam no campo digital sob a respeitada marca FedEx. Classificada sistematicamente entre os empregadores mais admirados e confiáveis do mundo, a FedEx inspira seus mais de 600 mil colaboradores a se manterem concentrados na segurança, nos mais elevados padrões profissionais e éticos, e nas necessidades de seus clientes e comunidades. A FedEx está empenhada em conectar pessoas e possibilidades em todo o mundo de forma responsável e engenhosa, com o objetivo de alcançar operações neutras em carbono até 2040. Saiba mais em about.fedex.com.

Contato

Jenny Robertson FedEx 901-434-8100 [email protected]

