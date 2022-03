Com Neymar de volta, Tite convoca Seleção para as últimas rodadas das Eliminatórias

Com a Seleção já classificada para a Copa do Mundo do Catar, o técnico Tite convocou nesta sexta-feira os jogadores que irão disputar as duas últimas rodadas das Eliminatórias, com destaque para o retorno de Neymar.

O astro do Paris Saint-Germain volta à Seleção para os confrontos contra Chile, no dia 24 de março no Maracanã, e Bolívia, no dia 29 de março em La Paz, após ficar fora das últimas três rodadas por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo.

Tite, que deixará a Seleção depois da Copa do Mundo, analisou o desempenho de Neymar na partida entre PSG e Real Madrid na última quarta-feira, que marcou a eliminação do time francês da Liga dos Campeões da Europa.

"Ele fez um jogo bom no primeiro tempo, como toda equipe caiu na sequência", disse o treinador.

"Ele tem uma qualidade extraordinária, mas vem de um processo natural de quem vem de lesão. Ele tem todo um processo de busca dessa melhor performance," acrescentou Tite sobre Neymar.

Outras novidades da lista são a primeira convocação do jovem atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, e a volta do meia Arthur, da Juventus, após mais de um ano sem ser lembrado. Outro retorno é o do atacante Richarlison, do Everton.

O Brasil lidera as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo com 39 pontos, seguido pela Argentina, também já classificada para o Mundial, com 35. Em terceiro aparece o Equador, com 25 pontos, e em quarto o Uruguai, com 22.

Lisa de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool-ING), Ederson (Manchester City-ING), Weverton (Palmeiras).

Defensores: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus-ITA), Alex Telles (Manchester United-ING), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Eder Militão (Real Madrid-ESP), Gabriel Magalhães (Arsenal-ING), Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA), Thiago Silva (Chelsea-ING).

Meias: Casemiro (Real Madrid-ESP), Bruno Guimarães (Newcastle-ING), Arthur (Juventus-ITA), Fabinho (Liverpool-ING), Fred (Manchester United-ING), Lucas Paquetá (Lyon-FRA), Philippe Coutinho (Aston Villa-ING).

Atacantes: Antony (Ajax-HOL), Gabriel Martinelli (Arsenal-ING), Neymar (Paris Saint-Germain-FRA), Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP), Raphinha (Leeds United-ING), Richarlison (Everton-ING), Rodrygo (Real Madrid-ESP).

