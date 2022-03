Casa Branca: Rússia sofrerá 'consequências severas' se usar armas químicas

A Casa Branca alertou, nesta sexta-feira, 11, que a Rússia enfrentará "severas consequências" se utilizar armas químicas na campanha militar que empreende atualmente na Ucrânia. "Temos razões para acreditar que eles estão tentando fabricar outra falsa justificativa para mais violência", afirmou o vice-secretário de imprensa do governo americano, Andrew Bates, em entrevista a repórteres a bordo do Air Force One, o avião presidencial.

O porta-voz acrescentou que os EUA apoiam investigações de ativistas sobre as ações russas e disse que, se Moscou estiver mirando civis intencionalmente, estará cometendo crimes de guerras. "Há forte indícios de que isso está ocorrendo e de que a maneira hedionda como a Rússia está executando essa guerra resultará em crimes de guerras", afirmou.

