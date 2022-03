Câmara dos Deputados aprova acordo Argentina-FMI em 1ª votação

A Câmara dos Deputados aprovou um acordo para reestruturar sua dívida de US$ 45 bilhões entre a Argentina e o Fundo Monetário Internacional (FMI), em uma primeira votação nesta sexta-feira (11), antes de seu debate no Senado - informou a Secretaria do Parlamento.

Com 204 votos a favor, 37 contra e 11 abstenções, o projeto obteve "resultado afirmativo e será comunicado ao ilustre Senado", disse o presidente da Câmara, deputado Sergio Massa.

