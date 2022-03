Bombardeios atingem zonas civis na cidade ucraniana de Dnipró

Bombardeios atingiram, nesta sexta-feira (11), zonas civis em Dnipro, uma cidade do centro da Ucrânia até então protegida de ataques - disseram serviços de emergência ucranianos, relatando uma vítima.

No início da manhã, "houve três ataques aéreos na cidade, atingindo uma creche, um conjunto residencial e uma fábrica de sapatos de dois andares, onde um incêndio foi declarado. Uma pessoa morreu", disseram em um comunicado.

Na cidade de Lutsk, no noroeste da Ucrânia, também houve bombardeios.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O porta-voz do Ministério russo da Defesa, Igor Konashenkov, anunciou que "os aeródromos militares de Lutsk e Ivano-Frankivsk (no oeste da Ucrânia) ficaram fora de serviço".

"Explosões do lado do aeroporto. Todo mundo protegido! Não publiquem fotos, endereços, ou dados", alertou o prefeito de Lutsk, Ilhor Polishchuk, no Facebook.

bur/at/es/dbh/tt

Tags