BoE: setor financeiro deve atuar para garantir sanções contra Rússia

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) publicou comunicado, no qual destaca a importância da atuação de todas as companhias do setor financeiro do Reino Unido, "incluindo o setor de criptoativos", a fim de fazer valer as sanções aplicadas à Rússia e a Belarus.

O BoE diz que trabalha com parceiros no governo e na segurança, no país e no exterior, inclusive com autoridades regulatórias, para compartilhar informações e agir para prevenir evasão das sanções. "Nós seguimos prontos para agir em caso de que as sanções sejam descumpridas", ressalta.

