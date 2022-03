Verstappen diz que renovou com a Red Bull por "bons momentos"

O piloto holandês Max Verstappen, atual campeão Mundial de Fórmula 1, disse nesta quinta-feira que renovar seu contrato com a Red Bull até 2028 foi uma "decisão fácil" por conta dos "bons momentos" que viveu na equipe.

"Com certeza, o sucesso é muito importante, é o que buscamos e conseguimos no campeonato do ano passado. Mas também considero importante passar bons momentos na Fórmula 1", disse Verstappen em entrevista coletiva hoje no Bahrein, no primeiro dia de testes da pré-temporada.

"Quando você se diverte com as pessoas com quem trabalha, o que é o meu caso, para que mudar?", acrescentou o piloto, neste que foi o seu primeiro pronunciamento após o anúncio da renovação do contrato, no último dia 3.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Acredito no projeto como um todo, no que vai acontecer. Gosto de trabalhar com todos na equipe e vivo muitos bons momentos, por isso foi uma decisão muito fácil", explicou.

Perguntado sobre o risco de renovar por um prazo que vai além da introdução de novos motores no Mundial de 2026, Verstappen mostrou confiança no projeto da Red Bull para os próximos anos.

"No meu contrato anterior também existiam algumas dúvidas, mas acredito que tudo vai correr bem na equipe porque demonstraram que sabem lidar muito bem com esse tipo de situação", respondeu Verstappen, cujo contrato anterior ia até o final de 2023.

pel/dep/iga/cb

Tags