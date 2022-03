Tribunal da ONU declara dois homens culpados pelo assassinato de Rafic Hariri

O Tribunal Especial da ONU para o Líbano (STL) considerou dois supostos membros pró-iranianos do Hezbollah culpados pela morte em 2005 do ex-primeiro-ministro libanês Rafic Hariri.

"A câmara decidiu por unanimidade anular as absolvições de (Hassan Habib) Merhi e (Hussein) Oneissi. Consideramos por unanimidade Merhi e Oneissi culpados", disse Ivana Hrdlickova, juíza presidente do TSL, que já havia condenado à prisão perpétua em 2020 em sua ausência outro suposto membro do Hezbollah, Salim Ayyash, por homicídio doloso.

Rafic Hariri, que foi primeiro-ministro do Líbano até sua renúncia em outubro de 2004, foi assassinado em fevereiro de 2005 quando um homem-bomba explodiu uma van carregada de explosivos enquanto seu comboio blindado passava por Beirute, matando 21 e ferindo 226.

No final do julgamento de primeira instância, o tribunal condenou Salim Ayyash, mas concluiu que não havia provas suficientes para condenar os outros réus, Assad Sabra, Hussein Oneissi e Hassan Habib Merhi.

O TSL, com sede em Haia, na Holanda, foi estabelecido após uma resolução do Conselho de Segurança da ONU.

O Hezbollah se recusou a entregar os suspeitos e a reconhecer este tribunal, que emitiu um mandado de prisão internacional para Ayyash após sua condenação.

O tribunal decidiu que Ayyash não poderia apelar do veredicto até que se entregasse.

Da mesma forma, a instância internacional também emitiu nesta quinta-feira um mandado de prisão contra Hussein Oneissi e Hassan Habib Merhi.

