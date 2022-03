Tomas Tuchel diz que sanções contra Abramovich não o preocupam

O técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, disse nesta quinta-feira que não está preocupado com as sanções impostas ao proprietário do clube, o russo Roman Abramovich, apesar das dúvidas sobre o futuro da instituição.

"Não tenho certeza se estou preocupado, mas estou ciente. Isso muda dia a dia", disse Tuchel em entrevista coletiva.

"Continuo feliz por estar aqui e ser o treinador desta equipe de alto nível. Sei que há muito barulho ao nosso redor", acrescentou.

Na manhã de hoje, o governo britânico anunciou novas sanções contra vários oligarcas russos, entre eles o multimilionário Roman Abramovich, proprietário do Chelsea desde 2003, cujos bens foram congelados.

Estas medidas, tomadas em retaliação a supostas relações de Abramovich com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, impedem a venda do clube, que foi anunciada nos últimos dias.

O Chelsea, que está nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e é o terceiro colocado no Campeonato Inglês, foi autorizado a continuar com suas atividades cotidianas, como disputar partidas e pagar salários, mas não pode transferir jogadores, vender ingressos e produtos de merchandising.

"Não tenho mais respostas para vocês. As coisas mudaram de ontem para hoje. Por enquanto, o aspecto do futebol parece protegido", concluiu Tuchel.

