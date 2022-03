Sevilla vence West Ham no jogo de ida das oitavas da Liga Europa

O Sevilla venceu em casa o West Ham por 1 a 0 nesta quinta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, e abriu vantagem no confronto com os ingleses, que será decidido na semana que vem em Londres.

O gol da vitória do time espanhol foi marcado aos 15 minutos do segundo tempo pelo marroquino Munir El-Haddadi, escalado de última hora no lugar do meia croata Ivan Rakitic, que sentiu lesão no aquecimento.

gr/mcd/cb

