Rússia tem histórico no uso de armas químicas e biológicas, diz Jen Psaki

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quinta, 10, que a Rússia tem não "apenas capacidade, mas histórico" no uso de armas químicas e biológicas, assim como no uso de falsos pretextos para realizar ações ofensivas.

Em coletiva de imprensa, a porta-voz disse que seu alerta para o tema ocorreu para lembrar ao mundo da possibilidade de que Moscou realize um ataque do gênero na Ucrânia, e reforçar que o país possui programas de armas químicas e biológicas usados recentemente.

Ainda assim, questionada sobre se eventuais ataques na Ucrânia poderiam estabelecer uma "linha vermelha" para a intervenção americana, disse que os planos não mudaram sobre o envio de tropas. "Estamos evitando passos que podem ser vistos como escaladas de tensões", afirmou, reforçando que a intenção é evitar uma guerra mais ampla. Questionada sobre a capacidade das ações americanas para dissuadir o presidente Vladimir Putin, respondeu: "Tivemos repostas. O impacto na economia foi forte, inclusive a bolsa de valores local sequer foi aberta".

Sobre os ataques russos contra civis, disse que o processo legal para avaliar possíveis crimes de guerra da Rússia está seguindo. Ainda assim, Psaki disse que as portas da diplomacia não estão fechadas. "Estamos apoiando uma série de líderes que estão tentando lidar com a questão de forma diplomática, incluindo de Turquia, Israel e França".

Questionada sobre o possível retorno ao Acordo Nuclear com o Irã, disse que o fim das negociações é quando questões mais complicadas são tratadas, e que "vamos continuar com as conversas em Viena".

Sobre Venezuela, país com o qual os EUA se engajaram nos últimos dias, afirmou que os EUA seguem não considerando Nicolás Maduro o líder local. Ainda assim, disse que uma série de tópicos vem sendo tratados em conjunto, incluindo energia, lembrando da capacidade de produção venezuelana de petróleo.

