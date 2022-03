Rússia quer continuar diálogo com Ucrânia, afirma Lavrov

A Rússia está disposta a seguir com as negociações com a Ucrânia no mesmo formato dos primeiros encontros em Belarus, afirmou nesta quinta-feira o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, após um encontro com o chanceler ucraniano.

"O encontro de hoje confirmou que o formato russo-ucraniano em Belarus não tem outra alternativa", disse o ministro das Relações Exteriores, que nesta quinta-feira se reuniu com o colega ucraniano Dmytro Kuleba pela primeira vez desde o início da invasão em 24 de fevereiro.

