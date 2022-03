Reino Unido: Truss defende congelar ativos da Rússia e banir país do Swift

A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, defendeu hoje o congelamento de ativos bancários da Rússia e reforçou o desejo britânico de banir totalmente o país da Sociedade de Telecomunicações Financeiras Mundial, o sistema Swift.

Em evento organizado pelo Atlantic Council, Truss disse que os países do Ocidente devem apertar ainda mais as sanções contra Moscou. "Nossas ações foram sem precedentes e esmagadoras", disse ela, "Mas ainda não estamos fazendo o suficiente". No discurso inicial, a secretária reiterou a necessidade de ação conjunta entre as nações "para garantir que Putin perca na Ucrânia". Segundo ela, o presidente russo "está isolado e fez seu próprio país de párea".

O impacto das medidas restritivas adotadas pelo Ocidente tem sido "dramático", disse. "Bem mais dramático do que Putin esperava", uma vez que a resposta à independência da Crimeia e Donbass não havia sido "forte o suficiente", afirma Truss.

"Achávamos que crises de energia, expansionismo e conflitos geopolíticos estavam atrás de nós. Em todo o Ocidente, achávamos que a paz e a estabilidade eram inevitáveis não algo para se trabalhar e investir", disse. "Estamos pagando o preço por esses anos de complacência".

Truss cobrou que mais países elevem seus investimentos no setor militar e apontou que diversos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ainda não cumprem a meta mínima de 2% dos gastos do Produto Interno Bruto (PIB) em defesa. "E sejamos claros: essa é a meta mínima", disse ela, que destacou não ser possível saber quando outras ameaças surgião.

Em relação ao envio de armamento para Ucrânia, a secretária disse que o Reino Unido está ajudando os ucranianos em seu direito de autodefesa, garantido pela Carta das Nações Unidas. Ela ainda elogiou a resistência dos cidadãos à invasão russa e à liderança do presidente Volodymyr Zelensky.

"Não vamos descansar até que Putin perca e a soberania da Ucrânia seja restaurada. Não devemos deixar nossa guarda baixada de novo, nunca mais", frisou Truss, que pontuou a necessidade de independência da Europa quanto ao petróleo e gás russo.

