Preço do barril de petróleo Brent sobe 4%

O preço do barril de petróleo bruto Brent subia mais de 4% nesta quinta-feira (10), em reação às declarações dos Emirados Árabes Unidos, que esfriaram as expectativas de um aumento da produção por parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Às 5h55 (horário de Brasília), o barril de Brent do mar do Norte subia 4%, a US$ 115,38, depois de registrar alta de 5,75% poucos minutos antes.

O barril WTI cotado em Nova York ganhava 3,47%, a US$ 112,58.

