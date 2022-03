Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Ucrânia-conflito-Rússia:

1/ Mapa com a localização das principais explosões, dos bombardeios e combates entre o exército ucraniano e russo, com as zonas sob controle russo, em 10 de março. (135 x 120 mm) - Atualização disponível

2/ Ficha sobre o avião de combate MiG-29, caça tático de fabricação soviética. (89 x 105 mm) - Reenvio disponível

3/ Mapa de Kiev com localização da ponte Bilogorodka, última de pé entre a capital e o interior do país, com as localidades onde foram registrados combates. (135 x 131 mm) - Atualização disponível

4/ Mapa da Ucrânia com a localização dos corredores humanitários acordados entre Ucrânia e Rússia para permitir a evacuação de civis de das zonas de combate. (135 x 133 mm) - Atualização disponível

5/ Mapa da Europa com os deslocamentos de refugiados ucranianos para outros países europeus, segundo dados do ACNUR. (135 x 108 mm) - Atualização disponível

6/ Últimos acontecimentos sobre a invasão russa da Ucrânia, entre 9 e 10 de março. (180x98 mm) - Atualização disponível

7/ Mapas da Ucrânia com a comparação das posições das forças militares de 24 de fevereiro a 9 de março. (90x111 mm) - Atualização disponível

* CSul-eleições-política: ficha de Yoon Suk-yeol, presidente eleito da Coreia do Sul. (44 x 103 mm) - Disponível

* França-eleição-política:

1/ Cronologia da eleição presidencial na França. (89 x 68 mm) - Disponível

2/ Candidatos à presidência francesa para eleição de abril. (180 x 162 mm) - Atualização disponível

3/ Os presidentes da França desde 1959 durante a V República. (180 x 95 mm) - Reenvio disponível

* UE-AmLat-incêndio-clima: comparação do total diário de potência radiativa do fogo em 2022 e média 2003-2021. (89x86 mm) - Disponível

* AmLat-homossexuais-direito-matrimônio-sociedade-legislação: reconhecimento do casamento igualitário e das famílias homoparentais nos países da América Latina. (90x108 mm) - Reenvio disponível

* Epidemia-vírus-saúde:

1/ Balanço mundial da pandemia do novo coronavírus em 10 de março. (90 x 104 mm) - Disponível

2/ Número de mortos por Covid-19 em diferentes países, segundo dados oficiais, e balanço mundial em 10 de março. (90 x 66 mm)- Disponível

3/ Número de casos e mortes pela covid-19 na América Latina e no Caribe, e os países mais afetados até 10 de março. (45x86 mm) - Disponível

4/ Distribuição de mortes vinculadas à covid-19 por país e território, em 10 de março, a dois anos do início da pandemia. (135x101 mm) - Disponível

ECONOMIA

* Rússia-Ucrânia-conflito-bancos-sanções-energia-petróleo-gás-Espanha: mapa da Europa com a rede de gasodutos em operação e os terminais de regaseificação de GNL. (180 x 147 mm) - Reenvio disponível

* EUA-economia-inflação-mercados-índices-política-macroeconomia: evolução porcentual interanual do índice de preços nos Estados Unidos desde 1948. (902x 77 mm) - Atualização disponível

ESPORTES

* Fbl-EUR-Liga-Campeões-2021-2022:

1/ Classificação dos artilheiros da Liga dos Campeões 2021-2022, com pelo menos 4 gols. (45 x 138 mm) - Atualização disponível

2/ Lista dos artilheiros da Liga dos Campeões, em atividade e aposentados. (45X110 mm) - Atualização disponível

