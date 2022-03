PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia e Ucrânia não conseguem acordo para cessar-fogo e ofensiva continua

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia e Ucrânia não conseguem acordo para cessar-fogo e ofensiva continua

Os chefes da diplomacia da Rússia e da Ucrânia não conseguiram concretizar um acordo para um cessar-fogo, em seu primeiro encontro presencial, nesta quinta-feira (10), após duas semanas de invasão e horas depois do bombardeio a um hospital pediátrico na cidade de Mariupol, que provocou três mortes e indignação mundial.

PARIS:

Duas semanas de invasão da Ucrânia pelas tropas da Rússia

Os principais acontecimentos desde que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro. Em duas semanas, o conflito já levou mais de dois milhões de ucranianos ao exílio, segundo a ONU.

MOSCOU:

Rússia acusa EUA de ter financiado na Ucrânia pesquisa sobre armas biológicas

O Ministério russo da Defesa acusou o governo americano, nesta quinta-feira (10), de ter financiado um programa de armas biológicas na Ucrânia e disse ter encontrado evidências a esse respeito em laboratórios ucranianos.

ESTOCOLMO:

"Zelensky superstar", canais de todo o mundo procuram a série do "herói" ucraniano

Os telefones de uma pequena empresa de direitos audiovisuais de Estocolmo não param de tocar e todos querem a mesma coisa: exibir a série do ex-comediante e atual "herói" da resistência na Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na qual ele interpretava justamente o presidente do país.

LONDRES:

Roman Abramovich e Chelsea afetados por sanções britânicas após invasão da Ucrânia

O oligarca Roman Abramovich, dono do Chelsea FC, está entre os sete cidadãos russos adicionados nesta quinta-feira (10) pelo governo britânico à lista de indivíduos sob sanções pela invasão da Ucrânia, o que implica o congelamento de seus ativos e a suspensão da venda do clube que, no entanto, poderá prosseguir em todas as competições.

LONDRES:

Reino Unido e Polônia simplificam procedimento de entrada para refugiados ucranianos

Depois de ser muito criticado por sua lentidão na concessão de vistos temporários para as pessoas que fogem da guerra na Ucrânia, o governo britânico anunciou, nesta quinta-feira (10), uma simplificação do procedimento para ucranianos com vínculos familiares no país.

WASHINGTON:

Guerra da Ucrânia 'redime' Inteligência dos EUA

Os serviços de Inteligência dos Estados Unidos encontraram sua redenção na guerra da Ucrânia, conflito previsto por eles com muita precisão, após serem vilipendiados por não anteciparem a queda-relâmpago de Cabul, ou pela informação - nunca confirmada - sobre as armas de destruição em massa Saddam Hussein em 2003.

ESTRASBURGO:

Ucranianos e russos protegem suas relações no Conselho da Europa

Ucranianos e russos que trabalham no Conselho da Europa, na cidade francesa de Estraburgo, mantêm, a qualquer custo, suas relações nesta instituição abalada pela invasão da Rússia à Ucrânia.

PARIS:

A televisão russa ou a realidade alternativa da "operação militar especial" na Ucrânia

Desde a invasão da Ucrânia, Moscou trabalha para asfixiar a imprensa independente russa, ao impor a visão do conflito determinada pelo Kremlin, que cita uma "operação militar especial" e não uma guerra.

NOVA YORK:

Isolamento de artistas russos provoca debate sobre boicote cultural

À medida que a invasão russa da Ucrânia entra em sua terceira semana, artistas russos - joias de um país cuja riqueza artística também é uma fonte de poder - foram condenados ao ostracismo.

UMAN:

Judeus da 'pequena Jerusalém' da Ucrânia oram à espera do 'apocalipse'

A sinagoga de Uman, 200 km ao sul de Kiev, está mergulhada no frio e na escuridão. Dois fiéis se preparam para o serviço matinal, embora suas vozes se misturem com o barulho das sirenes que alertam para possíveis bombardeios.

SOLONKA:

Memória viva da resistência ucraniana, idosa de 98 anos pede a Putin que retroceda

Aos 98 anos, Rozalia Choba leva dentro de si mesma uma parte da história de Ucrânia: resistência antinazista, gulag soviético e exílio. A tudo isso se soma agora a invasão russa, da qual espera sobreviver.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

BOGOTÁ:

Colômbia renovará Congresso tendo em vista presidenciais

Em eleições tão complexas quanto decisivas, os colombianos vão renovar o Congresso no próximo domingo (13), completar a lista de candidatos à presidência e definir se a esquerda vai avançar sobre a direita no poder.

CAAAZAPÁ:

'Paraíso Verde', polêmico refúgio de europeus antivacinas no Paraguai

Eles falam alemão, desconfiam das vacinas e, em busca de seu desenvolvimento "mental e espiritual", se refugiaram no Paraguai, onde vivem em uma comunidade fechada e longe das "regulamentações" europeias, objetivo que nem todos alcançam.

SANTIAGO:

Filhos do exílio durante regime de Pinochet integram gabinete de Boric

Crianças quando a ditadura de Augusto Pinochet mudou seus destinos, Maya Fernández, neta do ex-presidente socialista Salvador Allende e futura ministra da Defesa, ou Marcela Ríos, que comandará a pasta da Justiça, consideram simbólico que seis filhos do exílio cheguem ao poder no Chile com um olhar "diferente".

-- EUROPA

MADRI:

Deputados espanhóis lançam comissão independente para investigar pedofilia na Igreja

Os deputados espanhóis aprovaram nesta quinta-feira (10) a criação de uma comissão independente de especialistas que realizará a primeira investigação oficial no país sobre casos de pedofilia na Igreja Católica, acusada de opacidade há muito tempo.

PARIS:

Emmanuel Macron ou o impossível debate eleitoral na França

A um mês da eleição presidencial na França, o grande favorito, o atual chefe de Estado Emmanuel Macron, se esconde atrás da guerra na Ucrânia para evitar o debate com seus rivais, apesar de colocar em risco a legitimidade de suas eventuais reformas em um segundo mandato.

-- ÁSIA

PEQUIM:

Corrupção e setor privado se tornam alvos de Xi Jinping na China

Primeiro foram os altos escalões do partido e agora o setor privado. A campanha anticorrupção de Xi Jinping continua enquanto o presidente chinês tenta consolidar seu poder com um terceiro mandato sem precedentes.

SEUL:

Opositor conservador Yoon Suk-yeol eleito presidente da Coreia do Sul

O líder da oposição conservadora, Yoon Suk-yeol, foi eleito presidente da Coreia do Sul, anunciou a agência Yonhap, depois que seu adversário governista, o liberal Lee Jae-myung, reconheceu a derrota.

ZARANJ:

Do deserto afegão ao Irã: fugir da miséria, custe o que custar

Sattar Amiri entra com sua esposa e seu bebê em um veículo que acelera e adentra o deserto afegão. Como muitos outros imigrantes desesperados, esse homem tem apenas um objetivo: "Chegar ao Irã".

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

NOVA YORK:

BIRMINGHAM:

O maior salão canino do mundo reabre sem participantes russos

Dezenas de milhares de apaixonados pelos cachorros irão assistir, a partir desta quinta-feira (10), o Crufts, o maior salão canino do mundo, que voltou à cidade inglesa de Birmingham após a pandemia de coronavírus, porém sem participantes russos, excluídos devido à invasão da Ucrânia.

=== ESPORTE ===

LONDRES:

