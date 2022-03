Partido governista vence eleições em estado crucial na Índia

O partido nacionalista hindu do primeiro-ministro indiano Narendra Modi venceu as eleições regionais do estado de Uttar Pradesh, o mais populoso do país, de acordo com os primeiros resultados, informou a imprensa local.

Canais de televisão e jornais anunciaram uma vitória tranquila do Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi, que precisava do resultado no estado do norte do país, que tem mais de 200 milhões de habitantes, para fortalecer seu poder amtes das eleições nacionais de 2024.

Uttar Pradesh era a região mais importante nas eleições celebradas nas últimas semanas em cinco estados do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta é a região que tem mais deputados no Parlamento nacional e, com frequência, é a base de poder da maioria dos primeiros-ministros da Índia.

abh-bb-stu/lth/pz/dbh/zm/fp

Tags