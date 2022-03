o grupo coreano de K-Pop BTS volta aos palcos pela primeira vez após a pandemia

BTS, o grupo mais conhecido do gênero coreano K-Pop, voltou, nesta quinta-feira (10), aos palcos de Seul, pela primeira vez desde 2019, diante de milhares dos seus seguidores, que não podiam gritar ou cantar devido às restrições anticovid.

O primeiro dos três shows na capital sul-coreana da turnê "Permission to Dance on Stage" do famoso septeto ocorreu no estádio olímpico da cidade.

Empunhando luzes lilás - a cor oficial dos fãs do grupo -, os seguidores aplaudiram entusiasmados quando a banda apareceu no palco do estádio, de capacidade para 60.000 pessoas, ainda que estivesse com público restrito a 1/4 da capacidade por causa das medidas de distanciamento social.

Em plena onda de propagação dos contágios de covid-19 pela variante ômicron, as autoridades impuseram medidas duras, e os fãs não puderam cantar, gritar e nem levantar de seus lugares.

O líder banda, RM, cujo nome real é Kim Nam-Joon, disse que estavam emocionados por voltarem a se apresentar diante do público ao vivo.

"O fato de estarem todos sentados mostra que muitas coisas mudaram", afirmou, em alusão ao show online que fizeram alguns meses atrás diante de assentos vazios.

"Quando faremos um show onde nos aplaudam tanto? Este show entrará para a história", acrescentou.

Seu companheiro Kim Tae-Hyung, apelidado V, disse: "Me sinto muito comovido e emocionado que nosso EXÉRCITO está aqui"

Os seguidores do grupo, conhecidos como o ARMY, esgotaram os ingressos para os três shows - 45.000 no total - em poucos minutos mesmo com as medidas restritas de distância social impostas.

"Tenho a impressão que estou sonhando, não faço a ideia de que tenho minha entrada", disse pouco antes do show Heo Min-Hee, uma secretária de 25 anos de Seul.

Durante a pandemia, ainda que vários de seus integrantes tenham contraído o coronavírus, o BTS manteve o ritmo de criação enquanto o mundo se confinava, consolidando sua posição graças às transmissões online e aos vídeos criados pelos fãs.

