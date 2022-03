Na Polônia, Kamala Harris endossa investigação sobre crimes de guerra da Rússia

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, endossou, nesta quinta-feira, 10, os pedidos por uma investigação internacional de crimes de guerra da Rússia por sua invasão da Ucrânia, citando as "atrocidades" de bombardear civis, incluindo uma maternidade.

Falando ao lado do presidente polonês, Andrzej Duda, em uma entrevista coletiva em Varsóvia, onde ela está demonstrando o apoio dos EUA aos aliados do flanco leste da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Harris expressou indignação com o bombardeio da maternidade e cenas de mulheres grávidas ensanguentadas sendo evacuadas, bem como outros ataques contra civis.

"Absolutamente deve haver uma investigação, e todos devemos estar atentos", disse Harris, observando que a Organização das Nações Unidas (ONU) já iniciou um processo para revisar as alegações. "Não tenho dúvidas de que os olhos do mundo estão voltados para essa guerra e o que a Rússia fez em termos dessa agressão e dessas atrocidades".

A visita de Harris à Polônia ocorreu em meio a uma divergência entre Varsóvia e Washington sobre uma proposta polonesa de enviar caças de fabricação soviética para uma base dos EUA e da Otan na Alemanha para que pudessem ir para a Ucrânia. A Polônia, por sua vez, receberia os F-16 americanos.

A Polônia apresentou publicamente a proposta sem antes consultar os EUA. Assim que Harris chegou a Varsóvia na quarta-feira, o Pentágono rejeitou definitivamente a ideia, dizendo que correria o risco de escalar a guerra.

Na entrevista coletiva de hoje, Harris e Duda procuraram deixar de lado as diferenças sobre a questão dos caças. "Quero ser muito clara, os EUA e a Polônia estão unidos no que fizemos e estão preparados para ajudar a Ucrânia e o povo da Ucrânia, ponto final", disse ela.

