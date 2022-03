Medvedev reconhece pressão para defender posto de número 1 em Indian Walls

O tenista russo Daniil Medvedev, que defenderá pela primeira vez o posto de número 1 do mundo no Masters 1000 de Indian Wells, reconheceu nesta quinta-feira que existe "muita pressão, mas ao mesmo tempo motivação" para se manter no topo do tênis.

Medvedev assumiu a liderança do ranking da ATP no dia 28 de fevereiro, após derrota nas quartas de final em Dubai do sérvio Novak Djokovic, que ficou fora do Aberto da Austrália por não ter se vacinado contra Covid-19.

O tenista deve competir sem bandeira, após ter sido determinado que russos e bielorrussos não podem jogar com os nomes e símbolos de seus países por conta da ofensiva militar lançada por Moscou contra a Ucrânia.

"No momento, a situação é que essa é a única maneira de jogar. E é isso o que eu vou fazer. Quero jogar tênis, jogar em diferentes países, quero promover meu esporte", disse Medvedev.

O campeão do último US Open reiterou seu pedido de paz, enquanto os combates já duram quase duas semanas na Ucrânia.

"Minha mensagem é sempre a mesma: quero paz no mundo. Creio que todos os tenistas dirão o mesmo", afirmou o número 1 do mundo.

