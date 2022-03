Macron propõe aumentar idade de aposentadoria para 65 anos na França

O presidente francês, Emmanuel Macron, retomou, nesta quinta-feira, sua controversa reforma da previdência com a proposta de aumentar a idade de aposentadoria para 65 anos, caso ele seja reeleito em abril.

"No programa de Emmanuel Macron estará a proposta de aumentar, progressivamente, a idade de aposentadoria para os 65 anos (ante os 62 anos atuais)", avisou, nesta quinta, o porta-voz do governo francês, Gabriel Attal.

O objetivo é aumentar progressivamente a idade de aposentadoria a partir de 2023 até alcançar os 65 anos em 2032, precisou seu entorno. A primeira geração a se aposentar nessa idade seria a nascida em 1969.

O mandatário também advoga por uma pensão mínima de 1.100 euros por mês (1210 dólares) - inferior ao salário mínimo atual - "para quem tenha uma carreira de trabalho completa" e por acabar com alguns regimes especiais, acrescentou Attal.

Durante uma entrevista em dezembro, Macron já anunciou sua intenção de retomar sua impopular reformas da previdência, paralisa pela crise sanitária e econômica vinculada ao covid-19, ainda que com mudanças.

O presidente candidato parece dar marcha ré a sua intenção inicial de fundir em um só os 42 regimes de pensão atuais e de instaurar um novo sistema de cálculo, por pontos.

O porta-voz do governo defendeu a medida como uma maneira de "financiar uma proteção para os franceses e investir neles, sem aumentar os impostos", o que fará com que "trabalhe mais".

Não corresponde aos trabalhadores suportar todas as políticas de solidariedade, mas também aqueles que possuem o capital" disse o secretário do sindicato CFDT, Laurent Berger, que considerou "injusta" a proposta.

Em uma campanha eleitoral marcada pela guerra na Ucrânia, as reações à nova proposta do grande favorito no pleito de abril não se fizeram esperar. Os presidenciáveis de esquerda a atacaram como uma medida injusta.

A ultradireitista Maribe Le Pen e o esquerdista Jean-Luc Mélenchon propõem reduzi-la, por sua vez, para os 60 anos, enquanto a direitista Valérie Pécresse propõe, por sua parte, os 65 anos como Macron.

