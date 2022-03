Justiça francesa confirma acusação de Gérard Depardieu por estupro

A Justiça francesa confirmou nesta quinta-feira (10) a acusação de Gérard Depardieu por "estupro" e "agressão sexual" contra a atriz Charlotte Arnould em agosto de 2018, acusações que o intérprete nega, disse a Procuradoria.

"A câmara de inquérito [do tribunal de recurso] considera que existem, nesta fase, indícios graves ou concordantes que justifiquem que Gérard Depardieu continue sendo investigado", diz um comunicado do Ministério Público.

Charlotte Arnould, nascida em 1995, o acusa de vários estupros e agressões sexuais ocorridos nos dias 7 e 13 de agosto de 2018 na casa parisiense do popular ator de 73 anos, amigo de sua família.

A Procuradoria de Paris arquivou a investigação em junho de 2019, mas a atriz conseguiu que um juiz de instrução reabrisse o caso em agosto de 2020 e em dezembro daquele ano o acusasse de "estupro" e "agressão sexual".

"Sou inocente e não temo nada", declarou Depardieu no final de fevereiro de 2021 ao jornal italiano La Repubblica, logo após a AFP revelar sua acusação em Paris.

Charlotte Arnould revelou sua identidade em meados de dezembro no Twitter. "Ele trabalha enquanto eu me dedico a sobreviver (...) Esta vida me iludiu por três anos e quero viver sem me negar", escreveu ela.

