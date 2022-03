Gasly lidera primeiro dia de testes da pré-temporada da F1

O francês Pierre Gasly, da Alpha Tauri, foi o mais rápido no primeiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, realizada nesta quinta-feira no circuito de Sakhir, no Bahrein.

Gasly ficou à frente das duas Ferraris, com o espanhol Carlos Sainz em segundo e o monegasco Charles Leclerc em terceiro.

O brasileiro Pietro Fittipaldi, da Haas, marcou o 15º tempo. Os pilotos titulares da equipe, o alemão Mick Schumacher e o dinamarquês Kevin Magnussen, recém contratado para substituir o russo Nikita Mazepin, não foram para a pista.

A sessão de treinos terminou oito minutos antes do previsto, após acidente com o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, que perdeu o controle do carro e acabou rodando na pista.

Os testes da pré-temporada da Fórmula 1 vão até o próximo sábado, antes da primeira corrida do ano, o Grande Prêmio do Bahrein, no dia 20 de março, no mesmo circuito.

- Classificação ao término do primeiro dia de testes:

1. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) 1:33.902 (103 voltas)

2. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:34.359 (52)

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:34.531 (64)

4. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1:34.736 (50)

5. Alexander Albon (THA/Williams) 1:35.070 (104)

6. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:35.356 (50)

7. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:35.495 (66)

8. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin) 1:35.706 (39)

9. George Russell (GBR/Mercedes) 1:35.941 (60)

10. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:35.977 (138)

11. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:36.365 (62)

12. Fernando Alonso (ESP/Alpine) 1:36.745 (24)

13. Esteban Ocon (FRA/Alpine) 1:36.768 (42)

14. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:37.164 (54)

15. Pietro Fittipaldi (BRA/Haas) 1:37.422 (47)

