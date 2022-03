Duque oferece petróleo colombiano a Biden após viagem de autoridades dos EUA à Venezuela

O presidente colombiano, Iván Duque, disse nesta quinta-feira (10) que ofereceu petróleo colombiano ao presidente americano, Joe Biden, após a viagem de autoridades dos Estados Unidos à Venezuela, na qual discutiu-se a questão energética.

"A Colômbia hoje é um país que tem mais capacidade de fornecer hidrocarbonetos do que a Venezuela tem hoje", afirmou Duque em entrevista coletiva, após se reunir com Biden na Casa Branca.

O presidente colombiano revelou ter dito a Biden que a Colômbia pode e quer ajudar a estabilidade energética global, especialmente em meio à incerteza de oferta e preços de petróleo e gás devido à invasão russa da Ucrânia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os Estados Unidos estão buscando maneiras de substituir as importações de petróleo russo, suspensas por Biden após a ofensiva de Moscou, e a Casa Branca disse que a "segurança energética" fazia parte das negociações de uma delegação americana que viajou a Caracas no último fim de semana.

A viagem alimentou especulações de que os Estados Unidos poderiam retomar a compra de petróleo venezuelano, sob embargo desde abril de 2019, no âmbito das sanções que Washington impôs a Caracas após a reeleição do presidente Nicolás Maduro, um processo eleitoral considerado fraudulento pelo governo americano.

Duque explicou que a Colômbia produz mais de 890 mil barris por dia e pode "muito em breve" chegar a mais de um milhão de barris diários.

o presidente colombiano também destacou projetos offshore, em particular com a petrolífera americana Occidental Petroleum, e investimentos da empresa colombiana Ecopetrol na bacia do Permiano, no Texas.

"A Colômbia pode contribuir e queremos contribuir para a estabilidade e os preços mundiais da energia, especialmente nas circunstâncias que estamos vivendo", disse Duque.

Ele também conversou com Biden sobre a contribuição que a Colômbia pode dar no fornecimento de hidrogênio verde para a Europa e os Estados Unidos.

ad/dga/am

Tags