Depois de 'X', Elon Musk e a cantora Grimes têm segundo filho, uma menina chamada 'Y'

O empresário milionário Elon Musk e a estrela da música Grimes revelaram que tiveram um segundo filho, uma menina chamada Exa Dark Sideræl Musk, que os pais chamam simplesmente de 'Y'.

Grimes, de 33 anos, revelou a existência do segundo filho com Musk, uma menina nascida em dezembro, em uma longa entrevista com a revista Vanity Fair publicada nesta quinta-feira (10).

Segundo a revista, Grimes teria revelado a existência da filha por acidente, depois que o jornalista que a entrevistava ouviu o choro de um bebê na casa de Grimes no Texas. Após várias evasivas, a cantora finalmente confirmou que tinha sido mãe pela segunda vez.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Temendo sofrer complicações como as que teve na primeira gestação, os pais decidiram desta vez recorrer a uma barriga de aluguel.

A chegada do primeiro filho do casal, um menino nascido em maio de 2020, foi muito comentada. Em particular por seu nome de registro, X Æ A-12 ou simplesmente X.

Elon Musk, de 50 anos, diretor-executivo da Tesla, SpaceX e um dos homens mais ricos do mundo, afirmou no outono passado estar "semiseparado" da cantora.

"Provavelmente diria que é meu namorado, mas somos fluidos", explicou na entrevista Grimes, cujo nome de registro é Claire Boucher. "Moramos em casas separadas. Somos melhores amigos. Nos vemos o tempo todo (...) Não espero que as pessoas entendam", acrescentou, taxativa.

Ela disse que planeja ter mais filhos com o dono da fabricante de carros elétricos Tesla e da companhia aeroespacial SpaceX. "Sempre quisemos pelo menos três ou quatro", disse ela.

O nome da menina, Exa Dark Sideræl, foi escolhido por suas referências espaciais e tecnológicas: Exa refere-se à computação; Sideræl, de sideral; e Dark, escuro em inglês, pelo "desconhecido" da "ausência de fótons" e a matéria escura, "o maravilhoso mistério do nosso universo", explicou a artista pop.

Grimes disse, no entanto, querer manter a filha longe da vida pública.

Musk divorciou-se três vezes e teve oito filhos, inclusive um bebê que morreu com apenas dez semanas.

la/dax/llu/yow/mvv

Tags