Comunicado do Business Wire :VertiGIS

A VertiGIS, líder no fornecimento de soluções de sistemas de informação geográfica (GIS) e desenvolvedora de software, finalizou a aquisição de 100% da EDP Consult AB, uma provedora estabelecida de software e serviços com sede em Staffanstorp, Suécia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220309005025/pt/

A VertiGIS é respaldada pela empresa mundial de investimentos com foco em tecnologia, Battery Ventures, que começou a adquirir empresas de software de GIS e tecnologia de localização sob a marca em 2017.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais conhecida pelos seus produtos EDP Future, EDP Mobile e EDP Vision, a EDP desenvolve e entrega software a municípios suecos. Sua tecnologia enfrenta especificamente os desafios do cliente quanto à água e resíduos, aquecimento urbano, locação e faturamento geral, além da supervisão de casos e gerenciamento de documentos para todas as partes da administração pública, agências governamentais e empresas.

O Fundador e Diretor Executivo da EDP, Mikael Nyquist, explica: "Estou orgulhoso do que meus colegas da EDP realizaram nos últimos 39 anos e empolgado por ver como vamos evoluir como parte da VertiGIS para oferecer um novo valor a nossos clientes."

A EDP fará parceria com a empresa do setor público existente da VertiGIS, que tem décadas de experiência comprovada em ajudar municípios a resolver desafios semelhantes em seus respectivos mercados.

"A abordagem centralizada no cliente da EDP para digitalizar processos e resolver desafios com tecnologia de localização corresponde bem com a nossa", acrescenta Richard Wiegmann, Presidente e Diretor Executivo da VertiGIS. "Estamos satisfeitos com a entrada da EDP na VertiGIS e ansiosos por ajudar a levar sua experiência a novos clientes em todo o mundo, enquanto encontramos oportunidades para a tecnologia VertiGIS existente no mercado nórdico."

As linhas de produtos da EDP se unem às soluções VertiGIS para o setor público e administração de terrenos, serviços públicos e energia, telecomunicações, e gestão de infraestruturas e instalações, que atendem a mais de 5.200 clientes em todo o mundo.

Sobre a VertiGIS:

A VertiGIS é líder no fornecimento de soluções de sistemas de informação geográfica (GIS) e desenvolvedora de software. Seu foco é o desenvolvimento de soluções de software e serviços que ajudem os clientes de serviços públicos e energia, administração de terrenos, setor público, telecomunicações e indústria a conectar seus processos de negócios à tecnologia de localização. O portfólio de produtos VertiGIS é utilizado por milhares de clientes e milhões de usuários finais em mais de 50 países e foi concebido para aperfeiçoar os recursos dos principais softwares de mapeamento, sobretudo o ArcGIS® da Esri. As principais marcas de produtos incluem: VertiGIS Studio®, UT for ArcGIS®, a linha de produtos 3A, GEONIS, ConnectMaster?, M4® Solutions, GeoOffice, WebOffice, ProOffice e as linhas Future, Mobile e Vision da EDP. Saiba mais em www.vertigis.com.

Sobre a EDP:

Mais de 90% dos municípios da Suécia administram seu dia-a-dia mediante o software EDP. Trabalhando em estreita cooperação com municípios suecos, agências governamentais e empresas corporativas, a EDP desenvolve soluções abrangentes de TI, funcionais e que poupam tempo para o setor público. O software EDP é utilizado em diversas áreas de negócio, como gerenciamento de resíduos e gestão de alvarás de construção, e contribui para uma sociedade digital fluida e acessível a todos. Saiba mais em www.edp.se.

Sobre a Battery Ventures:

A Battery faz parceria com fundadores e equipes de gestão excepcionais, ao desenvolver negócios que definem categorias em mercados, incluindo software e serviços, infraestrutura corporativa, mercados online, TI de saúde e tecnologia industrial. Fundada em 1983, a empresa apoia empresas em todos os estágios, desde o lançamento e início até o crescimento e aquisição, investindo mundialmente a partir de escritórios em Boston; San Francisco e Menlo Park, Califórnia; Herzliya, Israel; Londres; e Nova York. Siga a empresa no Twitter @BatteryVentures, acesse nosso site em www.battery.com e encontre uma lista completa de empresas do portfólio da Battery aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220309005025/pt/

Contato

Therese Larander, Gerente de Comunicação - EDP Site: www.edp.se Email: therese.larander@edp.se Tel.: +46 46 234550

Daniel Semjaniv, Chefe de Vendas e Marketing - EDP Site: www.edp.se Email: daniel.semjaniv@edp.se Tel.: +46 46 234550

Jason Kolt, Diretor de Marketing - VertiGIS Site: www.vertigis.com E-mail: jason.kolt@vertigis.com Tel.: +49 89 450260

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags